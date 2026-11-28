En casi todas las familias ucranianas existe un silencio que se hereda de generación en generación. En la mía, como en millones más, el recuerdo de la década de 1930 no llegó a través de los libros de historia, que durante décadas ocultaron la verdad, sino en la mirada de nuestros abuelos, en el respeto casi sagrado hacia cada migaja de pan sobre la mesa y en las historias susurradas sobre aldeas enteras que quedaron vacías. Esta fotografía, tomada en otoño de 1932 en una escuela de la región de Poltava, es un testimonio conmovedor de aquella tragedia: un tercio de los alumnos de esta clase no sobrevivió a la hambruna. Como diplomático ucraniano, cada noviembre siento el deber personal y moral de romper aquel silencio impuesto y compartir con el pueblo panameño una tragedia que marcó para siempre el alma de mi nación.

Cada cuarto sábado de noviembre, Ucrania y el mundo honran la memoria de las víctimas del Holodomor de 1932-1933, uno de los crímenes más atroces del siglo XX. El término, que literalmente significa “exterminio intencional mediante el hambre”, designa la hambruna artificial organizada por el régimen comunista de Moscú en Ucrania y en las regiones del Cáucaso Norte habitadas mayoritariamente por ucranianos, como Kubán. No fue producto de una catástrofe natural ni de una mala cosecha, sino una política deliberada del Kremlin diseñada para quebrar la conciencia nacional y extinguir cualquier aspiración de independencia de Ucrania.

Tras la ocupación soviética y una breve política de “ucranización” en los años veinte del siglo pasado, que impulsó un renacimiento cultural sin precedentes, Iósif Stalin advirtió que la consolidación de la identidad ucraniana representaba una amenaza directa para el control totalitario de la URSS. Para someter al país, el régimen atacó los pilares de la nación: destruyó a la intelectualidad enviando a decenas de miles de figuras de la ciencia, la educación y la cultura a campos de concentración, aniquiló a la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucraniana y despojó al campesinado de su autonomía económica mediante la “deskulakización” - la expropiación y deportación masiva de los agricultores independientes bajo la etiqueta de “enemigos de clase” - y la colectivización forzosa.

Cuando los campesinos ucranianos resistieron estas imposiciones, protagonizando más de 4,000 levantamientos tan solo en 1930, Moscú respondió con un asedio sistemático. Durante 1932 y 1933 se impusieron cuotas de acopio de grano económicamente inviables y brigadas especiales registraron vivienda por vivienda para confiscar absolutamente todo alimento, incluidas las reservas familiares, las verduras e incluso los molinos manuales. La infame “Ley de las cinco espigas”, promulgada en agosto de 1932, castigaba con la ejecución o hasta diez años de prisión a quienes recogieran unos pocos granos sobrantes en los campos colectivos.

Para asegurar que nadie escapara, el régimen implementó el sistema punitivo de las “pizarras negras”, aislando militarmente a 735 localidades y distritos donde se prohibía todo comercio y suministro. Asimismo, en diciembre de 1932, el Kremlin bloqueó las fronteras de la República Socialista Soviética de Ucrania y negó pasaportes internos a los campesinos, impidiéndoles huir hacia otras regiones de la URSS donde no había hambre. Esta medida, aplicada exclusivamente contra territorios ucranianos, confirma la intencionalidad dirigida del crimen.

La crueldad del régimen alcanzó extremos deshumanizantes en la vida cotidiana. Privadas de cualquier sustento, millones de personas se vieron forzadas a sobrevivir ingiriendo corteza de árboles, bellotas, hierbas silvestres y paja seca, mientras las brigadas soviéticas llegaban incluso a exterminar animales domésticos en las aldeas para impedir que los hambrientos recurrieran a ellos. Quienes aún conservaban fuerzas para llegar a las ciudades eran perseguidos por la policía o extorsionados a través de la red estatal “Torgsín”, donde el Kremlin exigía anillos de matrimonio, cruces y reliquias familiares de oro y plata a cambio de escasas raciones de pan.

El saldo humano fue devastador: al menos cuatro millones de ucranianos murieron de hambre, aunque los registros demográficos fueron falsificados y clasificados para ocultar la magnitud de la tragedia. Rafa³ Lemkin, el jurista que acuñó el concepto de genocidio e impulsó la Convención de la ONU de 1948, definió el caso ucraniano como el ejemplo clásico del genocidio soviético, al combinar el exterminio físico del campesinado con la destrucción de las élites culturales, religiosas y lingüísticas de la nación.

Las secuelas de este crimen marcaron profundamente a las generaciones posteriores. Sobre el vacío demográfico dejado en las aldeas, el régimen promovió una agresiva política de rusificación: impuso una reforma ortográfica para acercar artificialmente el idioma ucraniano al ruso, relegó nuestra lengua a un estatus “provincial” y condenó a millones de sobrevivientes al silencio y al miedo, privándolos de sus derechos civiles básicos y hasta de la memoria de su propio linaje.

Durante décadas, la Unión Soviética negó los hechos mediante campañas de desinformación, visitas guiadas para intelectuales extranjeros y el silencio cómplice de ciertos corresponsales. Sin embargo, la verdad prevaleció gracias a la valentía de periodistas como el galés Gareth Jones, a los registros fotográficos clandestinos del ingeniero austriaco Alexander Wienerberger y a la incansable labor de la diáspora ucraniana. Hoy, tras la apertura de los archivos históricos después de nuestra independencia en 1991, 28 países y diversas instituciones internacionales reconocen oficialmente el Holodomor como un genocidio contra el pueblo ucraniano.

Recordar el Holodomor en Panamá y en toda América Latina no es únicamente un ejercicio de justicia histórica, es una advertencia urgente sobre los peligros de la impunidad. La falta de rendición de cuentas por los crímenes cometidos por el régimen estalinista hace más de noventa años alimentó la maquinaria imperialista que hoy vuelve a emplear el terror, el bloqueo de suministros y la destrucción cultural contra Ucrania. Honrar a las víctimas de 1932-1933, encendiendo una vela en nuestras ventanas en señal de duelo y esperanza, significa reafirmar nuestro compromiso con la verdad, la dignidad humana y el derecho de cada nación a existir en libertad.