No a la entrega de nuestra soberanía (I parte)

Con la salida del último soldado de la llamada Zona del Canal el 31 de diciembre de 1999, el pueblo panameño, en la explanada del edificio de la Administración del Canal, expresaba de diferentes maneras su alegría, emoción del logro obtenido producto de la lucha de generaciones de panameños y panameñas por lograr la soberanía total y contemplar una sola bandera, un solo territorio.

Hoy han transcurrido solo 25 años en los cuales EE.UU. ha mantenido acoso permanente por tener bases militares. En 1998 durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares impulsó el establecimiento del CMA o Centro Multilateral Antidrogas.

Para rechazar la instalación del CMA la reelección de Pérez Balladares y la privatización del Idaan, se creó una organización conformada por diversas organizaciones.

Se llamó Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (Monadeso) que tenía el siguiente objetivo: “Conformar un movimiento para impedir el establecimiento del CMA o de cualquier otra expresión de la política neoliberal para garantizar de común acuerdo nuestra soberanía e independencia que permita el bienestar y la justicia social para nuestro pueblo

Monadeso que estaba conformada de manera articulada por 10 grandes organizaciones, recorrió el país divulgando los contenidos del CMA y llamando a la población a que votaran no en el referéndum, el voto no fue mayoritario en el referéndum y con ello se logró que no se instalara el CMA, ni la reelección de Pérez Balladares ni la privatización del Idaan.

Hoy, tras más de 80 años de lucha por la soberanía nacional no podemos aceptar la imposición de un memorándum acordado a espaldas del pueblo panameño, donde se viola la soberanía nacional y se instalan bases militares en nuestro territorio. Eje de las luchas del movimiento estudiantil, por la cual fueron asesinados 22 estudiantes panameños el 9 de enero de 1964. Compartimos algunos de los 21 puntos llamados entendimientos mutuos del Memorándum firmado por el señor Frank Abrego como ministro de Seguridad Pública del Gobierno de Panamá y el señor Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos. Donde queda claro la instalación de tres bases militares en nuestro país, violentando nuestra soberanía. Estos son:

1. Con pleno respeto por la soberanía y las leyes de la República de Panamá, y en estrecha coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, el personal de EE. UU. y los contratistas de EE.UU., conforme se definen en el Anexo B del presente Memorando, podrán utilizar las ubicaciones autorizadas, las instalaciones y áreas designadas para impartir entrenamiento, realizar actividades humanitarias, llevar a cabo ejercicios, visitas, almacenar o instalar propiedad de EE. UU., y cualesquiera actividades de otro tipo, conforme lo establezcan mutuamente los Participantes.

2. Se tiene la intención de que el presente Memorando de Entendimiento (el Memorando) profundice la relación en materia de seguridad entre los participantes y fortalezca su cooperación para hacer frente a los desafíos de seguridad compartidos, de conformidad con sus respectivas leyes y reglamentos, incluidas las obligaciones legales internacionales. Con el fin de alcanzar estos objetivos, el presente Memorando proporciona un marco para el uso conjunto de los participantes de ciertas ubicaciones autorizadas e instalaciones y áreas designadas, identificadas en el Anexo A, del presente memorándum.

...El Ministerio de Seguridad Pública tiene la facultad de permitir el acceso libre a las instalaciones y áreas designadas, y su uso, en las ubicaciones autorizadas al personal de EE. UU. y a los contratistas de EE. UU. cuando sea necesario.

5. El acceso a las ubicaciones autorizadas, las instalaciones y áreas designadas, y su uso, por el personal de EE. UU. y contratistas de EE. UU. no supondrá ningún cobro para el Departamento de Defensa de EE. UU. o el Gobierno de Estados Unidos de América. Los participantes son responsables, en función de su uso proporcional, de los costos de funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones y áreas en las ubicaciones autorizadas.

7. Las ubicaciones autorizadas y las instalaciones y áreas designadas serán para uso conjunto de ambos participantes. En conexión con la seguridad del personal de EE. UU. y la propiedad de EE. UU., los participantes podrán decidir de manera conjunta designar ciertas secciones de las instalaciones y áreas designadas para el uso destinado al personal de EE. UU., siempre que el Ministerio de Seguridad Pública pueda acceder a estas áreas con la notificación previa correspondiente al personal de EE. UU. Los participantes tienen la intención de establecer procedimientos relativos al acceso del Ministerio de Seguridad Pública a estas áreas de uso destinado al personal de EE. UU., incluidos los procesos que correspondan para proporcionar protección, seguridad o una respuesta de emergencia.