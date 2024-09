No hay plata, trabajo, agua y luz, pero quieren imponer paramétricas

Nada ha cambiado; continúan los problemas para la mayoría de la población. El pueblo panameño no soporta más el galopante incremento de los precios de los alimentos, sumado al alto precio de los medicamentos, así como de otros bienes y servicios; el alto nivel de desempleo y bajos salarios; el cada vez pésimo servicio de luz y agua.

Este elevado costo de vida ha profundizado el deterioro del poder de compra de los salarios de obreros y profesionales. La desigualdad social aumenta en el país.

A la fecha, no existe un plan de generación de nuevas fuentes de empleo, trabajo digno con salario justo y prestaciones sociales. Por el contrario, los despidos continúan tanto en el sector público como privado, la tasa de desempleo sigue aumentando, los jóvenes y mujeres enfrentan desempleo y las inequidades laborales.

Más allá de las “quejas” de Mulino cuando sufre la falta del servicio de luz eléctrica, no pasa nada. Las empresas, que tienen carácter monopólico y oligopólico, siguen haciendo lo que les da la gana, mientras que para los panameños residentes en Panamá Oeste este es el calvario diario. Qué decir del suministro de agua potable, donde a lo largo del país el abastecimiento no es regular. Insistimos, nada ha cambiado.

El gobierno de Mulino insiste en imponer el aumento de edad para jubilarse a hombres y mujeres, reducir pensiones y, a solicitud de los empresarios establecer cuentas individuales a la seguridad social. Ha llevado a la Asamblea Nacional la candidatura de Dino Mon como nuevo director de la Caja de Seguro Social, instancia que mantiene los mismos vicios como los madrugonazos, las prácticas de reuniones fuera del ámbito del hemiciclo, la aplanadora de bancadas, la no consulta a diversos sectores de la sociedad. Estos métodos y prácticas ponen de manifiesto que la Asamblea de diputados es más de lo mismo.

Tenemos que recordar que Mon fue la voz representativa del sector empresarial en 2005 que impuso las medidas paramétricas y que cerró el sistema de beneficio definido o solidario, para imponer el sistema mixto, que afecta a los trabajadores al condenarlos a trabajar más, pagar más y cobrar menos pensiones, pero además a generar incertidumbre de los trabajadores si lograran pensionarse-jubilarse ante la inestabilidad reinante en el mercado laboral. Tal como establece la OIT, lo actuado “técnicamente” constituye todo un error. ¿Dónde quedó la experticia? En el 2005 Frenadeso lo advirtió.

A pesar de ello, el gobierno empresarial, impone a Dino Mon, hoy con paramétricas y cuentas individuales, con privatización de fondos y de servicios médicos. Van por el programa de Enfermedad y Maternidad, así como por el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. En ningún momento abordan las causas del problema: modelo de crecimiento económico, estructura del mercado laboral (empleo y salario), los abusos contra la CSS (evasión de cuotas). Es un modelo que concibe la seguridad social como mercancía. No hablan de la necesidad de autonomía de la institución, de solidaridad, del carácter público de la seguridad social, de pensiones dignas, de atención con calidad y calidez de los asegurados y sus familiares, de acabar con la mafia farmacéutica y los negociados.

Como se ha revertido el discurso de Mulino, tras más de sesenta días de su gobierno, hoy las frases son “no hay plata, no hay trabajo, no hay agua y no hay luz. Las promesas eran mentiras. ¿Acaso no sabían las condiciones de las finanzas públicas? ¿Por qué no se han levantado procesos de investigación a las anteriores autoridades? ¿Por qué muchos del actual gabinete son personas que han estado mencionados en escándalos de corrupción? La lucha del pueblo humilde y trabajador sigue, levantamos organización, caminamos en la construcción de la unidad y seguimos luchando por una vida digna. En el tema de la seguridad social, el accionar es claro: esta Caja no se vende, esta Caja se defiende.