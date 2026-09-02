No son independientes II

El fracaso de los partidos políticos prohijados por los sistemas electorales de todo el Continente, fueron la principal razón del renacimiento histórico de las candidaturas de libre postulación sinónimas de la candidatura independiente más no así su conceptualización incluso en el Código Electoral menciona ambas denominaciones sin siquiera explicarlas ni definirlas.

Inicialmente en nuestro país se escogían los candidatos provinciales en los albores de la República, con la característica invariable a la fecha que quien tenía más recursos era elegido, hoy día legalizaron el clientelismo con el financiamiento privado a los partidos y candidatos de libre postulación con las mismas prerrogativas electorales de los partidos políticos inclusive la fraudulenta fórmula del “voto plancha” por la cual le asignaron curules a los desconocidos miembros de la “Coalición Vamos” hago énfasis en no mencionar que salieron “electos”. La Comunicación Política rama de la Ciencia Política que estudia estos fenómenos, señala que para que calen en los votantes es importante que sean visibles ante el electorado a través de los medios de Comunicación Social, para este fin la Coalición Vamos originaria de MOVIN, ya tenía esa plataforma cubierta por sus tres caras observadas a diario en los medios, cuyos propietarios impulsaban la entrada al sistema político electoral de estos sus nuevos pupilos sin mayor rivalidad, allanando la entrada a la vida política, igual estrategia utilizada para MOCA, dejando por fuera otros elementos más importantes como la trayectoria política, ejecutorías sociales, activismo, fueron puestos en escena sin mayor complicación y el Tribunal Electoral los consagra como independientes con los privilegios de los partidos políticos fácilmente descifrables, pero en desconocimiento de la ciudadanía por falta de información precisamente impedida por los medios de comunicación.

Ahora con su dirigente arengando para constituirse en partido político, que inicialmente expresaban que era el principal elemento o razón por la cual se volcaron a llamarse independientes, vía, senda, que formalizó con mucho esfuerzo, sudor y mártires el MIREN, liderado por el profesor Juan Jované, se apropiaron como tales, a la postre como puerta de entrada gratuita a la vida política. Es importante e imperante que la ciudadanía conozca, como se maneja el sistema político electoral panameño, con muchas similitudes a los demás sistemas del Continente, alineados por el financiamiento privado, cuyos promotores son los acaparadores de riquezas que son: los empresarios corruptos, las transnacionales y el narcotráfico.

Mientras tengamos el sistema actual en nada podremos confiar en los actores políticos que nos imponen para crear la ilusión que “votamos” por ellos, cuando en realidad son impuestos. Hay que reforzar el Título IV de la Constitución Política de la República de Panamá y elevarlo a una Asamblea Constituyente Originaria confiable, propuesta del Movimiento Independiente Nacionalista (M.I.NA.) Por tanto, los actuales nunca fueron ni serán independientes. #NoSonIndependientes ¡Acción!