Nuestra batalla por nueva educación panameña

Debemos reconocer y aceptar que para alcanzar verdaderos cambios beneficiosos para el desarrollo de un grupo humano, es vital la presencia de un sistema educativo coherente con la visión del ser humano, con los valores que demandan las tareas a ejecutar, para el bienestar general.

Históricamente demostrado está que lo anterior es indispensable sin el galopar permanente, inmersos en la educación imperante de todos los sectores vinculados al alcance de los objetivos generales.

Por lo anterior, no es casual que toda gran civilización, incluso con afanes imperiales, hayan poseído figuras humanas aportadoras en el establecimiento de un sistema acorde al nuevo ser para crear un nuevo sistema. Ejemplos: Grecia, con Aristóteles; Platón y Sócrates; Roma, con Cición, Plutarco, etc. Rusia, con Makárenko; Inglaterra y Estados Unidos, con Johan Dewey, Kilpatric, H. Taylor; Francia con Jean Piaget Guiñar; Italia con Pestalozzi, Comenius; Chile, con Andrés Bello, Barros Arana, etc.; Argentina, Sarmiento y más, para asentar una figura brasileña que bien pertenece a toda Latinoamérica: Paulo Freire, con sus protestatarias obras: Pedagogía del oprimido, Educación como práctica de la libertad, Pedagogía de la indignación y más.

En nuestro Panamá, con resonancia nacional, debemos destacar a M.J. Hurtado, Gil Colunje, J.D. Moscote, O.M. Pereira, A. Bravo, F. Nodo, R. Newman. A. M., Herrera, L. F. D. y de más proponentes de la Reforma Educativa, J D. Crespo... y siguen más.

Lo anterior reitera la verdad para enseñarnos que las propuestas públicas de un sistema educativo responden a intereses político-económicos de una clase social que se cree con el derecho de ser dueña del país, no para servirle, sino para servirse de él.

Nuestra “patria tan pequeña tendida sobre un istmo”, desde 1979, cuando hubo una reforma con su contrarreforma, ha estado huérfana de propuestas para generar un sistema educativo, para construir nueva sociedad, como respuesta a la demanda de un verdadero desarrollo en una verdadera democracia.

Por lo anterior y más, lector amigo, invito al debate para ir abriendo camino que nos lleve al alcance del fin (puerto) soñado, partiendo por un simple diagnóstico, guiado hacia propuesta procesal de viaje salida: I.-Prediagnóstico:

1. Muchos hogares disfuncionales, sin un claro papel de los padres para la formación de una recia personalidad en los hijos, siendo reemplazados por el universo virtual de los medios en la comunicación.

2. Medios masivos de la comunicación que solo informan para el lucro comercial, marginando la formación en valores éticos y morales, destacando más las debilidades y delitos que las virtudes.

3. Papel desvirtuado de muchos educadores, convertidos en instructores, asalariados competidores-trepadores, y no en ejemplo de apóstoles, reformadores sociales.

4. Propuestas gubernamentales, no consensuadas, que animan más la educación privada sobre la pública, marginando ejemplos favorables exitosos en otros países. II.- Aproximación de salida propuesta: 1. Que las organizaciones civiles o instituciones vinculadas a la educación llamen al gobierno de turno y toda la sociedad para elaborar propuesta coherente a un verdadero desarrollo nacional, donde se plasme, a largo plazo, la clase de país que soñamos. Abrimos el debate con tu opinión.