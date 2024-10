Nuestro mandato para el nuevo director de la CSS

Al margen de la opinión -positiva o negativa- que podamos tener los asegurados acerca de la formación profesional, experiencia, capacidad gerencial, solvencia ética y moral, para concentrarse, sin amarres ni compromisos, en garantizar la ejecución efectiva y eficiente de las políticas y lineamientos estratégicos de la institución; lo cierto es que tenemos un nuevo director en nuestra Caja de Seguro Social, el cual goza de la confianza del presidente y el respaldo de la Asamblea Nacional.

Para comenzar, como es obvio, y lo ordena la Ley Orgánica de la CSS, los asegurados esperamos que “ejerza la correcta administración de la Institución; que vele por la eficiente administración de su patrimonio, la disposición de fondos y la ejecución de su presupuesto, así como por la adecuada protección y salvaguarda de sus activos, y por el apropiado rendimiento de estos”.

Para eso contará con un presupuesto anual cercano a los 6,000 millones de balboas, de los cuales el 75%, lo ponemos nosotros con nuestras cuotas regulares. Entonces, no lo olvide, nosotros los asegurados pagamos su salario y somos los dueños de la institución que usted dirigirá. No lo es el presidente, tampoco los diputados, el partido político, ni lo es el poder económico. Somos nosotros, hoy le damos un voto de confianza, esperanzados con que nos cumpla, pero lo rechazaremos y exigiremos su renuncia si nos falla.

Como dueños de esta magna empresa, los asegurados esperamos que posea el liderazgo, la visión estratégica y la capacidad de trabajar en equipo, para gestionar con eficiencia, calidad y transparencia la ejecución de los programas (“riesgos”) que conforman la Caja de Seguro Social.

En primer lugar, los asegurados queremos que tome las previsiones efectivas para que la red de establecimientos de la CSS funcione de la mejor manera. Que nos atiendan de forma oportuna, con calidad y calidez, que nos ayuden a protegernos y prevenir enfermedades, y que nos sanen cuando estemos enfermos, proporcionándonos, a tiempo, los medicamentos y tratamientos que necesitemos.

No queremos tener que ir a una clínica privada porque en el seguro no hay cupo, o lo hay para dentro de mucho tiempo, o porque no hay medicinas, o porque el equipo se dañó. Tenga siempre presente que el programa de mayor cobertura poblacional es el de enfermedad y maternidad, y dentro del mismo, el subprograma de Atención Médica es el que más nos preocupa a los asegurados y a nuestros beneficiarios.

Pero también los asegurados queremos que rescate nuestro sistema de pensiones, para que nos garantice una retribución suficiente para vivir de forma digna y cómoda al jubilarnos. En ese sentido, los asegurados le preguntamos al señor director de la CSS: ¿Cómo -en el contexto del nuevo diálogo- van a llegar a acuerdos de consenso que permitan cerrar la brecha de financiamiento del PIVM sin perjudicarnos? Por favor, no vayan a adoptar una decisión que no cuente con el respaldo de nosotros, o vayan a “pasar agachados”, como hizo la anterior administración. Es hora de enfrentar con valor y solidaridad los costos sociales y políticos de esta falencia.

Los asegurados también exigimos que se tomen las previsiones para que una nueva Junta Directiva sea seleccionada por medio de un proceso transparente que garantice la necesaria solvencia ética, profesional y moral de los escogidos, para cumplir con la promesa de “rescatar y garantizar que la CSS cumpla con su misión y compromiso institucional de protección de la salud y seguridad económica de los panameños”. Entonces, le exigimos que la renueve, garantizando que sus nuevos miembros lo ayuden a cumplir con la misión que le hemos encomendado.

También exigimos que seleccione, sin imposiciones clientelares de ningún tipo, los miembros de un equipo de trabajo altamente efectivo. Sus directores ejecutivos, deben ser igualmente seleccionados mediante un proceso diáfano, que permita cubrir las posiciones de manera ágil, transparente, eficiente y eficaz. Necesitamos los mejores profesionales, altamente capacitados, con experiencia y estabilidad. Capaces de asumir la responsabilidad por la ejecución, con eficiencia, de la política pública. Son ellos los que tienen la responsabilidad directa por los programas de nuestra institución.

Finalmente, como he señalado repetidamente en esta columna de opinión, será asimismo necesario que se comprometa con promover y alcanzar una efectiva coordinación entre la CSS y el Minsa. No hacerlo violaría nuestra Constitución Política y mantendría la segmentación y fragmentación de las redes de servicios públicos de salud, lo que ha generado gran desorganización, ineficiencia y sobre costos, inequidades notorias y falencias en la calidad de la atención que recibe nuestra población.

Y ese es nuestro mandato para el nuevo director de la Caja de Seguro Social. Tiene usted la oportunidad de sanear nuestra institución, aplicando las medidas que todos esperamos. Le deseo éxitos e invito a todos los asegurados, que somos los dueños de la CSS, a ejercer nuestro derecho y deber de controlar de forma activa y sistemática, su gestión como nuevo director.