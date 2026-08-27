¿Puede una democracia corregirse sin renunciar a sus principios?

La fortaleza de una democracia no reside en la rigidez de sus decisiones, sino en su capacidad de perfeccionarlas sin abandonar los principios que les dieron origen. Existe una idea arraigada: cambiar de posición es señal de debilidad. Cuando un gobierno modifica una estrategia, una institución revisa una política pública o una nación reabre un debate concluido, algunos lo interpretan como renuncia a sus principios o derrota política. La historia demuestra lo contrario. Las democracias más sólidas no son las que jamás rectifican, sino aquellas con instituciones capaces de aprender, adaptarse y mejorar sin sacrificar sus valores. Esa capacidad de autocorrección es una fortaleza democrática. Debemos reflexionar sobre el futuro de Cobre Panamá. No para reescribir la historia ni desconocer los acontecimientos de 2023, sino porque las decisiones públicas evolucionan con la evidencia, el contexto y la capacidad institucional para enfrentar desafíos. Las políticas públicas no son monumentos de piedra, sino instrumentos para el interés nacional colectivo. Cuando las circunstancias cambian, las democracias deben preguntarse si continúan siendo adecuadas. Esa pregunta no debilita a una nación: la fortalece. Principios que permanecen. Políticas que evolucionan. Los principios son el cimiento de la República: supremacía constitucional, Estado de Derecho, protección ambiental, transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y seguridad jurídica. No deberían variar según las circunstancias. Las políticas públicas buscan materializar esos principios frente a una realidad cambiante. Revisar una decisión no equivale a abandonar los valores que la inspiraron. Una democracia madura mantiene sus principios porque está dispuesta a revisar los mecanismos utilizados para cumplirlos. Cambiar una política significa preguntarse si existe una mejor manera de honrarlos.

La enseñanza de 2023

Las manifestaciones de 2023 constituyeron una de las mayores movilizaciones ciudadanas de la historia reciente de Panamá. Independientemente de cada posición, el país envió un mensaje contundente sobre institucionalidad, transparencia y respeto a la Constitución. Ese mensaje no debe minimizarse, pero tampoco interpretarse como impedimento para reflexionar nuevamente sobre un activo estratégico. Las crisis no deberían convertirse en prohibiciones permanentes, sino en oportunidades para fortalecer las instituciones. El legado de 2023 no es únicamente el rechazo a un contrato, sino haber elevado el estándar con el que Panamá debe administrar sus recursos naturales. Ese estándar debe ser el punto de partida de cualquier discusión futura.

Una conversación diferente

Panamá cuenta hoy con más información, auditorías técnicas y herramientas para evaluar riesgos ambientales, impactos económicos y capacidades regulatorias. El contexto internacional también cambió: la transición energética convirtió al cobre en un mineral estratégico para la electrificación, las energías renovables y la transformación tecnológica. Los Estados con recursos de importancia global no solo deben decidir si los explotan, sino bajo qué condiciones, reglas, controles y beneficios sociales. Ese es el debate que corresponde a una democracia moderna. La consistencia implica mantener los principios que orientan al Estado; la rigidez, negarse a revisar los instrumentos utilizados para aplicarlos. Un Estado consistente protege la Constitución y fortalece sus instituciones. Uno rígido evita discutir por temor a cambiar de opinión y convierte decisiones coyunturales en verdades permanentes. Panamá necesita consistencia, no rigidez. Debe defender el Estado de Derecho y, simultáneamente, su capacidad de construir soluciones mejores. Gobernar también implica aprender Ninguna decisión importante debe permanecer inmune al aprendizaje. Los gobiernos, las instituciones y las sociedades aprenden. Eso no significa admitir una derrota, sino reconocer que la evidencia evoluciona, la experiencia deja lecciones y los errores pueden corregirse. Negarse a revisar una política por haber generado conflicto representa una renuncia al aprendizaje democrático. No existe progreso sin revisión, innovación institucional sin cuestionar certezas ni desarrollo sostenible cuando el debate queda atrapado entre posiciones absolutas.

La pregunta que debemos responder

No deberíamos preguntarnos solamente si Panamá debe reabrir una mina. Debemos preguntarnos si puede construir un modelo radicalmente distinto: constitucionalmente sólido, con supervisión ambiental independiente, transparencia absoluta, beneficios justos para el Estado y mecanismos efectivos de participación y vigilancia ciudadana. Si la respuesta es no, la discusión termina. Pero si es sí, el deber democrático no consiste en cerrar el debate, sino en abrirlo con madurez, mejores herramientas y serenidad institucional. No se trata de olvidar 2023, sino de honrar sus lecciones construyendo algo mejor. Una nación que aprende de sus errores fortalece su futuro; una que los convierte en prohibiciones permanentes corre el riesgo de quedar atrapada en ellos. La verdadera pregunta es si tenemos la madurez para revisar nuestras decisiones cuando la evidencia, las circunstancias y el interés nacional lo exigen. Hacerlo no significa renunciar a nuestros principios, sino encontrar la mejor manera de honrarlos.

* El autor es colaborador de Centro Latinoamericano de Innovación en Políticas Públicas (CLIPP)