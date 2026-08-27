Un día en el museo de la libertad y derechos humanos

El Museo de la Libertad, ubicado en la calzada de Amador, es una puerta de aventura e igualdad al visitante. Fue construido por la Fundación Democracia y Libertad. Surge con el propósito de promover la memoria histórica, la democracia y respeto de los derechos humanos en Panamá. Las colecciones se obtuvieron mediante investigación, donaciones, préstamos, entre otros.

¿En cuántas secciones está divido el museo de la libertad? Actualmente está divido en dos edificios:

Edificio Igualdad: Está dividido en tres galerías que abarca desde la historia del reconocimiento de los derechos humanos y casos de estudio sobre cómo se vulneran los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos tanto en Panamá como en el Mundo.

Edificio Tolerancia: Pabellón Guardianes de la Historia dedicado a preservar la memoria de las víctimas del Holocausto y a transmitir las enseñanzas que este pasado deja para las generaciones presentes y futuras.

¿Cómo se organizaron en sus comienzos antes de la creación del museo? Se constituyó una organización sin fines de lucro por iniciativa de ciudadanos comprometidos con la promoción de la democracia, la libertad y los derechos humanos.

¿Cuál es la relación del museo con la comunidad? Recibe grupos escolares, universitarios, academia de policías, turistas, todo tipo de público, aparte de usar el espacio para conversatorios de temas de interés. En la pagina web del museo se señala que lleva a cabo el programa educativo “Guía a tus Derechos y a la Libertad”, que integra giras experienciales diseñadas para estudiantes de primero a duodécimo grado, con actividades en función de la edad y madurez de los niños y énfasis en conceptos como la autoestima, el respeto, la solidaridad y la tolerancia, que los motiven a convertirse en auténticos defensores de los derechos humanos. Todo esto con una donación de $5.00 por estudiante.

El Museo de la Libertad es un lugar que explora los rincones que como sociedad integran un pacto de bien común entre todos.