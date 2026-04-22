¿Sigue el zafarrancho —o continúa— la guerra sin cuartel del arroz?

No sé qué otro título puede encabezar este artículo, ni que contenido debe abarcar el desarrollo del actual, que aspectos puede incluir el tema en mención, dado el sugestivo nombre que lleva el encabezado, cuando ya he escrito 2 temas sobre el mismo asunto y más cuando la esencia de ellos estriba en los conflictos y disputas permanentes de la actividad y sus personajes: productores, molineros, comerciantes, casas comerciales, intermediarios en alguna medida y el Estado. (IMA). Mas o menos esos son los mismos “artistas de la misma película” con ligeras modificaciones.

Para más información tener acceso a los dos textos y la razón del nombre de este presente escrito que de alguna manera justifica los anteriores. Ver los precedentes: El Zafarrancho del Arroz o la Guerra de las Galaxias (Estrella de Panama 7 agosto 2025) Y continuamos con el Zafarrancho del Arroz (18 de septiembre 2025).

Lo de zafarrancho alude en sus acepciones más comunes al desorden, estropicio, destrozos, pelea, desbarajuste, trifulca, gresca, alboroto. Guardando las proporciones, eso es lo que han sido en mayor o menor grado las reuniones de la Comisión Agro-Consultiva de la Cadena de Arroz. O parte de ella cuando tienen reuniones que no logran el quórum reglamentario.

Considero que una tercera reseña, si pudiera llamarse, aumenta la intensidad, por las connotaciones y el grado de beligerancia, me atrevería a llamarlo así, y que se repite puntualmente casi para estas fechas del calendario agrícola, cuando se está en plena faena agrícola y las estimaciones de producción y cosecha que cada actor lleva en su contabilidad personal.

Ha sido un problema de vieja data y permanente, dichos sucesos, reproducen todos los años, algunas variantes, girando en torno a la cadena agroindustrial del cultivo del arroz, y todo lo que ello implica en el circuito comercial.

Para ello se contemplan varias actividades: selección del terreno, preparación de tierra, superficie de siembra, semilla certificada, casas comercializadoras de venta de insumos, control de plagas malezas y enfermedades, fertilización, cosecha, producción, rendimiento, procesamiento, molinería, importación, intermediarios, almacenamiento, comercialización, empaquetado, distribución, ventas, precios y consumo del grano.

Algunos intereses muy particulares apuntan el registro del cálculo y números de la producción, superficie sembrada, producción, productividad de molinería, y demás otras características.

Comienza entonces una feroz batalla en función de los rendimientos, falta de arroz suficiente para cubrir el consumo interno y la demanda nacional, necesidad de importación, precios por qq, tiempo necesario para que no coincida con la producción local.

En fin, como todos los años, para esta época, ya lo indicamos, abre una avenida de discusiones, desavenencias, no hay acuerdos entre las partes, ofensas, discrepancias entre las cifras existentes y precios, importadores y molineros solicitan aumentar el monto de las cantidades a ingresar al país, pues hay déficit al momento de la cosecha nacional y el peligro del desabastecimiento nacional.

Quizás esta sea la excepción y la tercera –en función con los artículos—lleguen a acuerdos consensuados en las reuniones programadas, pues las posiciones están encontradas y cada uno expone su opinión.

Hay lucha sórdida de poderes, intereses encontrados, pugnas internas, discrepancias, ambiciones desmedidas, especulación, no hay control de precios, de referencia, cada uno quiere su espacio e imponer su criterio.

La Asociación Nacional de Molineros (ANALMO) a pesar de lo que ha expresado altas figuras del Gobierno Nacional, muestran su preocupación y están solicitando a través de una nota enviada al IMA, una evaluación en conjunto para la búsqueda de alternativas que eviten fundamentalmente el desabastecimiento del arroz.

El pasado viernes 17 de abril, ANALMO, especifican la fecha (mes) que pueden suministrar arroz para evitar el desabastecimiento. ANALMO hizo la advertencia sobre el posible agotamiento de los inventarios en los próximos meses, traería como consecuencia, tanto el consumo interno, y a su vez a otras industrias que dependen de los subproductos del arroz. Sin embargo, el MIDA regulan precios base y máximo para definir costos de servicios en secado, trilla y almacenamiento.

El ministro de Desarrollo Agropecuario informo, “que el país cuenta con suficiente arroz nacional para abastecer la demanda local” tras efectuar inventarios en conjunto con los diferentes protagonistas de la cadena. A su vez explico que en este proceso participaron productores, molinos y la ACODECO indicando que “se realizaron dos inventarios y ambos arrojaron resultados muy positivos” destacando que se tiene disponibilidad del rubro hasta aproximadamente inicios de octubre”

También aseguro que “Panama se encuentra en una etapa decisiva para alcanzar la autosuficiencia en la producción de arroz, un objetito estratégico para la seguridad alimentaria nacional. Aseguro que la diferencia pendiente es mínima. En arroz estamos muy cerca de ser autosuficientes. Posiblemente se necesitan alrededor de un millón de quintales porque es la diferencia de arroz limpio y seco o sea arroz de cascara, eso produce alrededor del 65% de arroz limpio, pero si estamos cerca de se ser autosuficientes” (Estrella de Panama, lunes 20 abril 2026).

Ojalá que el Oriza sativa no sea otro zafarrancho nacional y que la sumatoria de los inventarios de las partes, concuerden en su veracidad.