Un ITSE para Diego

Diego tiene 31 años, vive en Pacora y trabaja como obrero de mantenimiento en un edificio de Marbella. Solo ir y venir del trabajo le cuesta $92 al mes: un porcentaje significativo de su salario. Aunque tiene empleo, se siente sin chen-chen. Quisiera tener un trabajo mucho mejor pagado y transformar su vida.

No escribe columnas de opinión, pues no tiene el tiempo, el talento y la formación para hacerlo. Pero si pudiera, tal vez su texto se parecería a lo que leerán ustedes a continuación.

Soy Diego. Tengo trabajo, y agradezco a Dios por ello, pero no me alcanza para vivir con dignidad. Sé que mi falta de estudios ha limitado mis opciones y cuando miro a mis hijos o a mis sobrinos, comprendo que la cosa está peor.

Hay una pérdida silenciosa, pero brutal, que afectará su futuro durante décadas: los días de clase que han perdido.

Entre 2020 y 2025, los estudiantes panameños han perdido unos 500 días de clases. Primero por la pandemia. Luego por el cierre de escuelas en 2022 debido a manifestaciones hechas por el alto costo de la vida y después por las absurdas protestas antimineras en 2023. Confío en que el presidente Mulino apoyará a esta industria necesaria para crear buenos empleos.

Recientemente, perdimos más clases por un conflicto relacionado con la Ley 462 (reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social), que paralizó las aulas durante varias semanas.

¿El resultado? ¡Devastador! Veinte mil estudiantes repitieron el año. Veintiséis mil reprobaron al menos una materia. Treinta y seis mil entraron a programas de recuperación.

Y mientras todo esto pasa, sigo oyendo los mismos discursos.

Uno: “Nuestra educación atraviesa una crisis estructural que exige una transformación profunda”.

Dos: “Meduca carece de la capacidad técnica especializada para abordar esta compleja crisis multidimensional”.

Tres: “La educación panameña necesita una revolución estructural, que coloque al estudiante en el centro del proceso formativo”.

Son verdades y frases lindas, pero que no cambian nada. Se quedan en el diagnóstico y la mayoría de quienes las repiten, no tienen a sus hijos en escuelas oficiales. Es muy fácil y cómodo pontificar desde el privilegio de tener a tu hijo en un colegio particular.

Desconfío de quienes usan palabras grandilocuentes para taquillar. Prefiero reflexionar sobre una pregunta básica: ¿para qué estudiamos?

Debe ser para mucho más que saber leyes si eres abogado, o dominar fórmulas si eres ingeniero. Eso es clave, pero no suficiente.

También necesitamos aprender a convivir, a pensar, a cuestionar, a tener empatía. A estudiar toda la vida. A trabajar en equipo. A aportar siendo parte activa y crítica de la sociedad.

Para personas como yo, la educación técnica de ciclo corto es crucial para cambiar nuestro destino. Se trata de programas de formación de dos años o menos, diseñados para dotar a los jóvenes de habilidades concretas, útiles, alineadas con las necesidades del mercado laboral.

El ITSE es una de esas opciones y la voy a aprovechar. Su propósito es reducir la brecha entre lo que el mercado exige y lo que la fuerza laboral puede ofrecer. Preparan a los estudiantes para insertarse rápido y con herramientas en el mundo del trabajo: competencias reales para empleos reales.

Aquella brecha se está agrandando. Y cada día que pasa sin actuar, hace que nuestros jóvenes de recursos económicos escasos, sean menos competitivos frente a egresados de colegios privados, muchísimo mejor preparados.

Incluso en la reciente era de la inteligencia artificial, el ser humano sigue siendo el pivote de la productividad. ¿Cuánto nos cuesta, como país, preparar a ese ser humano?

En el sector oficial, el gasto por estudiante varía según el nivel: $1.300 anuales en preescolar y primaria, $1.900 en premedia y media. Es una inversión que no está dando buenos resultados. “Es decepcionante ver que los muchachos salen de la secundaria sin saber leer, escribir y analizar. Aquí los ayudamos a recuperar, antes de que inicien con nuestra formación”, me aseguró un profesor del ITSE.

El costo de no educar bien, de no formar a tiempo, es infinitamente mayor que las cifras que mencioné y lo pagamos todos, con un país que se queda atrás, porque sin recurso humano de calidad, no recibe la inversión necesaria para crear empleos formales.