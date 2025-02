Un solo territorio, una sola. bandera

La patria de los panameños y panameñas, forjada por la sangre de nuestros mártires y héroes a través de la lucha histórica por la construcción de nuestra identidad y nuestra libertad, se enfrenta hoy a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a base de mentiras y desmedida prepotencia, pretende intimidar, irrespetar y lesionar nuestra soberanía nacional, sin mayor justificación que los negocios globales del capital norteamericano.

Además de haber organizado una propaganda guerrerista, envía al Sr. Marco Rubio con una agenda para imponer y aplicar los criterios del negocio de Trump y sus adláteres. Todo en abierta contradicción con el derecho internacional y nuestra posición de Nación libre y soberana.

Frente a los conflictos políticos territoriales del mundo y sus dinámicas en los mercados internacionales, Panamá tiene el instrumento del Tratado de Neutralidad, compromiso que debe ser fortalecido y exigido como garantía de paz y funcionamiento normal de esta vía internacional. El Canal es indefendible por su vulnerabilidad, pero su neutralidad total es la llave de su protección y la defensa de nuestra Patria.

La agenda de Marco Rubio de establecer una reunión con el presidente y otra con el administrador del Canal, demuestra el carácter imperial de su estrategia. El área canalera y su aparato administrativo no son un Estado dentro de otro. Por lo que el gerente de la ACP no puede reunirse con el Sr. Rubio sino lo autoriza el Estado panameño. Para Trump, el canal es su canal por lo que no necesita autorización.

Una vez más, y en nombre de un patriotismo sano, histórico, digno y militante, convocamos a todos los panameños a sacar las banderas panameñas y decirle al presidente Trump, prototipo del fascismo, que no pasarán, y que la sangre de nuestros mártires sigue cálida en las catacumbas de sus sepulturas y por ello nuestra lucha de ayer de hoy y de siempre es una lucha justa y de liberación nacional.