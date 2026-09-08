Una visión sobre el cine y la cultura

La primera vez que el joven periodista Rainer Tuñón le llevó una noticia cultural que había preparado al director del diario tabloide, el jefe lo miró agriamente y con rapidez le quitó el entusiasmo: “No me vengas con esa a...!, aquí lo que queremos son muertos. Anda a la morgue y me traes algo que nos sirva”. Desde ese momento, el novato cumplía su faena y en la tarde se quitaba con esfuerzo el olor que le quedaba del trabajo en el depósito de cadáveres.

No cejó y poco a poco, pudo con un grupo de colegas entusiastas, “vender” al diario la opción cultural como tema periodístico. Desde ese momento, supo que además de la responsabilidad cotidiana, podría apropiarse de otro referente: la cultura para llevar a los lectores a un ámbito donde también ocurrían eventos y manifestaciones, que el público debía conocer. Hasta el momento, parecía que esos temas no eran del interés de las capas populares de la población.

Con posterioridad, Tuñón se fue a trabajar en otro medio que impulsó un suplemento cultural y allí tuvo la oportunidad de involucrarse en ese campo, donde le interesó sobre todo el cine y las presentaciones musicales. Eran lecciones que no habían estado presentes en su formación en las aulas de la carrera de Periodismo. Por esa razón debió construir un lenguaje adecuado para hacer que sus notas, artículos, reseñas y recuentos pudieran ser aceptados.

Al cabo de algún tiempo y luego de revisar sus escritos relacionados con la cultura publicados en el suplemento de aquel periódico, Tuñón decidió armar dos volúmenes de sus escritos. Al primero lo tituló Perspectivas cinéfilas y al segundo lo llamó Visiones creativas. Ambos trabajos fueron presentados en la reciente Feria Internacional del Libro de Panamá y corresponden al inicio de la carrera como autor de este prolífico periodista.

En Perspectivas cinéfilas, Tuñón despliega reseñas de casi veinte asuntos que le motivaron a explicar, revisar, analizar sus implicaciones cinematográficas, pero también sociológicas y artísticas, porque el autor no solo se involucra en la esencia de una película o trabajo de un realizador, sino que establece la vigencia que tiene la opción del director, del guionista, del actor o actriz al que se refiere en su texto. Además, lo ubica en el tiempo y su trascendencia.

Me correspondió escribir el prólogo y mencioné que supo “impregnar los ingredientes que hacen de la lectura una agradable experiencia, sin demeritar la calidad del contenido”. El autor tiene un estilo coloquial de traer al interés del lector, no importa lo complejo que tenga el tema, para lograr una comprensión sobre los alcances del cine internacional. Hace énfasis en “analizar y comprender nuestras películas favoritas desde sus elementos narrativos, técnicos, temáticos e impacto cultural”.

En el otro libro Visiones creativas, de lo que se trata es de rescatar el perfil de algunas figuras tanto nacionales como extranjeras que han llevado adelante una tarea de mucha intensidad en el arte y en la actividad específica en que se vieron envueltas. Con ellos, a través de diálogos, la revisión de su obra o un acercamiento al desempeño con una mirada incisiva, logra consolidar una historia que resalta en el mundo de la creación.

Se trata de veintidós capítulos, incluso uno en primera persona que cuenta la experiencia del propio autor en la venta de enciclopedias. En este último material de su libro, tiene la oportunidad de pasar de un encuentro anecdótico hasta comparar una industria que cruza de la realidad analógica al salto tecnológico. Esta es una coyuntura para tener una visión de cómo estaba la industria de un producto cultural.

La mirada de un periodista sobre la realidad suele no ser directa, superficial o específica. Los dos libros que inician esta carrera de Tuñón en las letras, permiten poner a disposición de los lectores una nueva perspectiva para adentrarse en artes que tocan los sentidos, pero que en su mensaje reorganizan el imaginario y enriquecen el espacio de la comunicación para alcanzar un enfoque más agudo y preciso.