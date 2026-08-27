Violencia, mafiocracia y académico honorario

En lo que va de agosto una serie de hechos violentos se registran en diferentes lugares del país, en especial en el distrito de Panamá y San Miguelito, dejando varias víctimas fatales, en medio de una creciente preocupación por los niveles de inseguridad ciudadana. Los índices de criminalidad siguen generando preocupación en la población panameña, ante crecientes casos de robos y homicidios que han cobrado la vida de inocentes menores de edad. La violencia se ha tomado las calles, siendo un grave problema de salud pública y de ruptura social que destruye la confianza, genera traumas profundos, limita el desarrollo humano.

En medio de ello, el ministro de Seguridad y el jefe de la Policía Nacional están ocupados en constituir estamentos especiales (militares) con el comando sur. Prueba de ello, Panamá se integra a los proyectos militares del gobierno norteamericano, “fuerza de tareas conjuntas hemisferio occidental”, brazo operativo del comando sur cuyo objetivo es “enfrentar las amenazas contra el territorio de los Estados Unidos” como han anunciado jefes del ejército norteamericano. No les interesa la seguridad del territorio panameño, el cuál han entregado, ni la seguridad del pueblo panameño.

La violencia también se da en el plano institucional, crecientes los casos de corrupción: créditos fiscales en la DGI, computadoras de Meduca, póliza de seguro privado para los miembros de la Junta Directiva de la CSS, las elevadas dietas que reciben miembros de juntas directivas (caso de la Empresa de Generación Eléctrica S.A., EGESA, $750 por reunión, la mayoría de los miembros son ministros, viceministros y directores); que decir del ministro del MOP, de Salud y sus negocios. Sale a la palestra también nuevos casos de nepotismo, ellos amparados en la impunidad reinante que brinda el gobierno. Recientemente, el caso de la contratación de la hija de la magistrada de la Dirección General de Contrataciones Públicas, quién mintió en la Asamblea Nacional según la Procuraduría de la Administración y ANTAI lo que la debería inhabilitar del cargo, ante las críticas la hija se ve obligada a renunciar. Otro caso escandaloso, el “préstamo” que hace el Tribunal Electoral de un funcionario que funge como asesor de la ministra de trabajo, quién resulta ser su cuñado, y no olvidar que el esposo está en la Asamblea. ¿Pasó por ANTAI? ¿Qué buscan, información privilegiada? Corrupción, nepotismo, impunidad, toda una estructura de mafiocracia.

Persiste la violencia contra los pobres, contra los asalariados, contra las capas medias. Pretenden incrementar el costo de vida haciendo recaer más carga tributaria. Chapman pretendió ampliar la base del impuesto de ITBMS (7% en compras por internet y a las plataformas). Si el problema es de recursos, por qué no actúa eliminando dietas de las altas autoridades, privilegios, transferencias y beneficios fiscales a la gran empresa, por qué no corrige la evasión fiscal.

Para arrematar este estado de podredumbre en el que han colocado el país, Mulino fue nombrado por la Academia Panameña de la Lengua como “académico honorario”. Mulino que acepto el grotesco comentario de Trump, “para que aprender español”, Que diría Miguel de Cervantes Saavedra, seguro está revolcándose en la tumba.

Mientras tanto mantienen la infame persecución política e ideológica, violación a los derechos humanos, del Estado de derecho, libertad sindical, debido proceso, Lawfare o guerra jurídica contra el Suntracs y Conusi, contra organizaciones del movimiento social. Hoy otros denuncian el estado de indefensión que se vive en el país ante las instancias judiciales, que actúan fuera de la ley.