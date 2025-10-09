Autocrítica periodística

El estudio promovido por el Fórum de Periodistas y elaborado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) y respaldado por la UE, advierte realidades que demandan una aproximación crítica y reflexiva en torno a cómo se informan los panameños y el rol que están jugando los medios de comunicación. Con algunos datos reveladores, como la percepción ciudadana en torno a la necesidad de mayor pluralidad informativa, la pérdida de confianza de la población en los medios tradicionales o que las redes sociales se ubican como la principal fuente de información, son algunos de hallazgos. Un trabajo que abre un espacio para el debate sobre los aspectos que deben revisarse, que nos invitaba a hacer una autocrítica y sobre todo a escuchar a nuestras audiencias. El periodismo, ante todo, se debe a la verdad y a la población a la que tiene que informar; en virtud de ese espíritu, este estudio es una gran oportunidad para pensar y revaluar cómo podemos hacer un mejor periodismo en Panamá.