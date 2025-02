Entrelíneas de 11 de febrero de 2025

La investigación publicada este lunes por “La Estrella de Panamá” reveló uno más de los recovecos en las contrataciones públicas, esta vez en la forma de 142 millones de dólares destinados a “consultorías y servicios especiales”. De entre las muchas acusaciones vertidas contra Panamá en Estados Unidos por su presidente Donald Trump y su séquito, las que no hemos podido desmentir son las de corrupción y falta de transparencia en los gobiernos panameños. No basta con “avances”. La transparencia se tiene o no se tiene. El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha cuestionado las consultorías y ha afirmado que quiere poner el fin a “negociados”. Con los ojos del mundo sobre nuestro país, lo exhortamos a que tome acciones que garanticen la buena gobernanza que todo Panamá se merece.