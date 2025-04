Entrelíneas del 14 de abril de 2025

Hora de enfrentar al país. El presidente de la República, José Raúl Mulino, deberá encarar esta semana a los panameños luego de la firma un memorando de entendimiento que permitirá la presencia de tropas estadounidenses en el istmo y una declaratoria conjunta para encontrar un mecanismo mediante el cuál Panamá reembolse a Estados Unidos el costo de pasar buques de guerra por el Canal de Panamá. Las críticas llueven desde todos los sectores de la sociedad panameña. Y la respuesta oficial no convence. Mientras los ministros del gabinete de Mulino intentan explicar como técnicamente no se ha violado el Tratado de Neutralidad, en Estados Unidos el secretario de Defensa reporta a su presidente Donald Trump que cumplió su misión, Estados Unidos pasará “First and Free”, es decir “Primero y Gratis” por la vía interoceánica, y sus tropas ocuparán nuevamente sitios estratégicos como la base aérea de Rodman y el Fuerte Sherman. El peso de la decisión ya se está haciendo sentir, panameños observan aviones caza F-18 volar por los cielos panameños y tropas de infantería caminar por sus calles. La posición del presidente Mulino es compleja, frente a él tiene a la potencia más poderosa del mundo, dirigida por un mentiroso amante del culto a su persona. No es fácil ser una ficha más en el ajedrez geopolítico mundial, pero es la responsabilidad que debe afrontar el presidente Mulino. No puede olvidar que su principal deber es responder a su pueblo y a la historia de Panamá. La palabra soberanía no es un eslogan más, es una deuda histórica pagada con sangre, viva en todas nuestras memorias.