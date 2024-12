Entrelíneas del 21 de diciembre de 2024

Los resultados preliminares de la reciente Encuesta de Mercado Laboral del INEC revelan que la tasa de desempleo total se incrementó a 9,5 % este 2024, frente al 7,4 % de 2023, mientras que la informalidad se elevó a 49,3 % este año, un alza de 0,8 % con respecto al 47,4 % del año pasado. Aunque para el Mitradel este aumento no es algo de “extrañar”, tras el cierre abrupto de la mina de cobre de Donoso, las cifras evidencian que, para este año, tanto la desocupación laboral como la informalidad alcanzaron el nivel más alto de las últimas dos décadas, sin contar el histórico de 2020, en la coyuntura de la crisis por la pandemia de la Covid-19. Según los economistas, el aumento en la desocupación laboral es un indicador de que la economía no está creciendo a los niveles que debería y así lo constatan las estadísticas del INEC, las cuales indican que, en 2023, el PIB de Panamá aumentó 7,3 % y hasta el tercer trimestre de 2024 solo creció 2,1 %. Además, desde que el país perdió el grado de inversión de Fitch Ratings, a finales de marzo de 2024, los empleos formales no agrícolas también vienen cayendo (-6,4 %). Si bien es cierto que el nuevo gobierno prometió traer más “chenchén” al bolsillo de todos, la realidad es que esto todavía no se ve reflejado y los panameños, cada día, están más “ahorcados” económicamente, ya sea porque no han podido conseguir un trabajo o, si lo han conseguido, el dinero no les alcanza por el alto costo de la vida. Las perspectivas de la situación económica general del país para los próximos 12 meses cayeron en la medición de noviembre del Índice de Confianza de la CCIAP, por lo que ahora, más que nunca, con las reformas a la CSS y el reto de ordenar las finanzas públicas, urge que “con paso firme” el Gobierno genere la confianza necesaria para que las calificadoras y los inversionistas sigan viendo a Panamá como un destino para hacer negocios, en el que los empresarios inviertan y generen las plazas de empleo que necesita el país y los panameños.