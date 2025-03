Entrelíneas del 22 de marzo de 2025

Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, con el propósito de concienciar sobre la importancia del agua dulce y la necesidad de gestionar de manera sostenible este recurso limitado y esencial para la vida. Y hoy, paradójicamente, el Idaan suspenderá el servicio por la noche hasta mañana, debido a que la planta potabilizadora de Chilibre entrará en mantenimiento. Como ya lo hemos dicho en este espacio, la ausencia de gestión y la falta de fiscalización de quienes deben preservar el agua ha prevalecido por años y ha dejado graves consecuencias. Panamá es un país rodeado de agua, y es tan incongruente que enfrente problemas de accesibilidad constante. Ya hemos experimentado una crisis hídrica en el Canal por el cambio climático y en muchas zonas del país la escasez es recurrente. Por eso, tanto las entidades públicas como privadas y la comunidad van a tener que redoblar sus esfuerzos para cuidar este tesoro. Y hay con qué hacerlo, pero hace falta voluntad, ejecución y, sobre todo, conciencia. En materia de sequía hay una relación con el clima, pero cada panameño debe aportar. El reto de cada uno es lograr un consumo racional y razonable de un bien que no es infinito y que no se puede derrochar en usos que no son domésticos ni agrícolas, como riego de jardines o llenar piscinas. Las políticas gubernamentales con el apoyo ciudadano son un valioso primer paso. Hay que cuidar lo que nos da vida.