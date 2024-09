Entrelíneas del 27 de septiembre de 2024

Panamá se ha posicionado en los últimos meses como uno de los destinos más visitados de la región. El país recibió 1,2 millones de visitantes internacionales entre enero y mayo de este año, lo que representó un incremento del 8,3% con respecto al mismo período del año pasado. Este dato asoma la posibilidad de que estamos siendo vistos con buenos ojos por el mundo. La crucial aportación que el turismo supone para la economía y el empleo en Panamá está fuera de toda duda. Además de ello, muchos expertos apuestan por este sector para reemplazar otras actividades que han dejado de operar en el país. Sin embargo, es innegable que la industria enfrenta varios desafíos que deben resolverse con urgencia. Hoy, Día internacional del turismo es oportuno detectar lo que nos hace falta para ser referentes en la región. Somos un país privilegiado geográficamente y, además de ser una tierra de tránsito, debemos idear planes privados y públicos para que cada pasajero que pise Tocumen o que desembarque en cualquiera de nuestras costas, quiera quedarse unos días en Panamá. Sin embargo, nuestro servicio al cliente siempre es cuestionado y comparado con el de otros países ¿Por qué no se invierte en capacitación para el recurso humano? Si no se desecha el egoísmo y el interés personal, no se podrá avanzar. Está claro que hay que pensar en la ciudad, pero también en el interior del país para diversificar la oferta turística. No podemos depender sólo del turismo de lujo o de negocios, sino que se debe mirar el ecoturismo, el turismo cultural y el gastronómico. Que no se pierda el foco sobre el sector, la oportunidad es ahora.