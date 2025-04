Entrelíneas del 7 de abril de 2025

Los panameños están claros en que el Canal es nuestro. El 84% de los entrevistados en la última encuesta Vea Panamá consideran que debe permanecer en manos panameñas. Pero 63% opina que está siendo mal administrado, 39% que no beneficia al pueblo y 36% no sabe en que lo ayuda. La soberanía de Panamá sobre el Canal es indiscutible, pero se necesita mayor transparencia sobre los ingresos que genera y una estrategia de diálogo con el pueblo que lleve a una verdadera cohesión nacional. Sin un país unido, no será posible enfrentar las presiones de Estados Unidos y las mentiras de su presidente sin doblar la rodilla. El presidente de la República, José Raúl Mulino, tiene la responsabilidad de encontrar consensos, aún entre grupos opositores. No basta invitar a la fiesta solo a quiénes piensan igual. Esta semana enfrentará un nuevo desafío, el secretario de Defensa de Estados Unidos viene al país. Se prevé el mismo hermetismo mediático con el que se manejó la visita del secretario de Estado, Marco Rubio. Quiénes tendrán voz son el presidente Mulino y sus ministros, y Panamá espera firmeza de sus líderes para que los intereses nacionales prevalezcan sobre cualquier negociación. Con cada visita de Estados Unidos, Panamá ha cedido a las peticiones norteamericanas. Nos retiramos de la Franja y la Ruta, una iniciativa que estaba dando beneficios económicos con China y recibimos cientos de migrantes expulsados de Estados Unidos sin que se cumpliera el debido proceso de deportación. Hemos concedido mucho, y recibido mentiras, amenazas y tarifas de vuelta. Lo que jamás podemos negociar es nuestra soberanía y nuestra dignidad.