Panamá ante la UE: justicia frente al estigma de las listas

La celebración del Foro Global Gateway en Panamá ha cristalizado una contradicción insostenible en la política exterior de la Unión Europea hacia nuestra nación. Mientras Bruselas intenta consolidar su posición como socio estratégico mediante la movilización de capitales e inversiones en infraestructura, persiste en mantener a Panamá en listas fiscales discriminatorias que socavan nuestra reputación internacional. La postura oficial panameña, defendida con vehemencia en este encuentro, marca un hito de dignidad nacional: no se solicitan privilegios ni concesiones, se exige justicia. Resulta contradictorio que el bloque europeo promueva una agenda de conectividad y desarrollo mientras aplica un estigma financiero que asfixia la competitividad de la empresa privada y limita las oportunidades de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es inaceptable que se pretenda desplazar el foco de estas listas hacia las oportunidades de inversión, calificando de “irritante” diplomático lo que para Panamá es una agresión directa a su soberanía económica. Como país que defiende los derechos humanos y la transparencia, Panamá ha demostrado con hechos su compromiso con los estándares globales, por lo que la permanencia en registros de jurisdicciones no cooperativas carece de sustento ético. La política de retorsión anunciada no es un desplante, sino la respuesta legítima de un Estado que conecta al mundo y que no aceptará menos que un trato de aliados en igualdad de condiciones. Si la Unión Europea aspira a ser el socio preferido, debe entender que la confianza no se compra con proyectos, sino que se cultiva con el respeto a la integridad de nuestra nación.