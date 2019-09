El rescate de Venezuela

La crisis venezolana ya tiene repercusiones en toda América Latina. El problema es tan mayúsculo, que ya representa un peligro tanto para el régimen chavista como para la oposición. En primer lugar, la oposición no puede articular una estrategia en conjunto, por las ambiciones de poder entre sus dirigentes. El chavismo, por su parte, no tiene nada que ofrecer a la sociedad venezolana, porque carece de confianza y del respeto necesario. Urge plantear una salida en la que tanto chavistas como opositores, ejecuten un plan de reunificación de la nación bolivariana. Si ello consiste en un gobierno mixto, que sea entonces esa la alternativa. El Grupo de Lima tampoco representa ya la instancia que permita alcanzar los acuerdos, al menos que Panamá logre plantear un nuevo esquema para salir del abismo. De hecho, Panamá es el país que puede servir de enlace para la transición hacia una solución. La ONU también puede jugar un papel medular en la salida negociada, garantizando fundamentalmente la reintegración del pueblo y sistema político venezolano. El problema ha llegado a una fragilidad extrema que no hay espacio para equivocaciones. No se trata de Maduro, Cabello o Guaidó; se trata de la sociedad en general que está sufriendo los errores de sus políticos. Necesita urgentemente, que ese diálogo gane confianza y fuerza y que ambas partes lleguen al acuerdo de conformar un gobierno conjunto. Que ambas partes tienen que deponer sus precondiciones, al final la última palabra la tendrá la voluntad popular, porque la única condición que existe es volver a hacer grande a Venezuela y en eso Panamá puede aportar mucho.