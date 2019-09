Es hora de sacar el librito

Entramos en un período donde la habilidad e inteligencia permitirán a los países sobrevivir a una crisis económica mundial. Panamá, que ha tenido su momento de éxito en los últimos años, tiene ahora que jugárselas con astucia para evitar que este recalentamiento económico la afecte. Pero no es solo una labor del Gobierno, también de las empresas y de los trabajadores. Estamos en un momento donde la economía global, según el último cálculo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se ralentizará hasta crecer solo un 2.9 por ciento y 3 por ciento en 2020 y un poquito mejor en 2021. Situaciones como un brexit duro, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la debilidad de Alemania, agravan la ralentización global. En medio de todas estas proyecciones nada halagüeñas, en Panamá se discute el nuevo salario mínimo que, si no se mira todo el panorama, puede costarnos un efecto negativo por los próximos años. Por el lado de los empresarios, también tienen que jugar su parte, pues al margen de la gran bonanza de la que se aprovecharon hace poco, hoy toca sacar el librito y ayudar a animar la economía. A Panamá siempre le ha ido mejor que a otros países cuando la economía se ralentiza a nivel global, pero en esta oportunidad hay que ser más hábiles y emprendedores, para sobrepasar esta tempestad. Ya no se trata de una posibilidad, es una amenaza real que tenemos que enfrentar. ¡Y en guerra avisada, no muere soldado!