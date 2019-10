El reto en la CSS

El doctor Enrique Lau Cortez asumió como nuevo director de la Caja de Seguro Social (CSS). Es, quizás, el nombramiento más importante después del presidente de la República. Y es que la Caja de Seguro Social toca a casi toda la sociedad panameña y juega un papel de suma importancia para la economía del país. Su problema es que por años fue enfermando y no hubo director alguno que asumiera la responsabilidad histórica para curarla y fueron posponiendo el remedio, hasta que la entidad cayera en este estado metastásico, donde no hay medicinas; su futuro sobre las pensiones y jubilaciones es una incertidumbre y las citas son un desastre. Lau Cortez y Francisco Bustamante, como su subdirector, tienen el gran reto de demostrarnos que tienen la “varita mágica” para curar la CSS. La enfermedad de la Caja se agrava con las mafias enquistadas en las compras de medicamentos, equipos e insumos; en los sindicatos y asociaciones que succionan recursos de la entidad al proteger funcionarios innecesarios para la institución y, una junta directiva que es cómplice en todos estos desmanes, porque no es más que un cuerpo inerte que no actúa con la seriedad requerida. El alto número de funcionarios administrativos es inconcebible y es justo una de las quejas de la población asegurada, pues no hay suficiente personal para la salud, en cambio se atropellan los que están en las oficinas. La proporción debiera ser que por cada tres personas en salud debiese haber uno administrativo, pero en la Caja los administrativos son más que los de salud. ¡Ilógico! El reto es grande y Lau Cortez y Bustamante, es el binomio en la caja de bateo. ¿Podrán sorprendernos positivamente?