Tomar el control

El país hay que mirarlo a futuro. Dibujar lo que va a ser en los próximos 10, 20, 30, 50 o cien años. El problema de Panamá es que no ha hecho esa proyección y menos se ha establecido un plan para llegar a una meta-país para alcanzar, por ejemplo, el grado de desarrollo. ¡Y los indicadores, alarman! Según algunas estadísticas de un economista panameño que maneja estos datos, “en Panamá tenemos una tasa demográfica de 1,8 % nacional y el doble en comarcas indígenas en donde la pobreza es el común denominador de esas poblaciones”. Si a esto se le suma que los educadores que se están formando no precisamente son los “maestros del futuro”, significa que hay que trabajar desde ya para enderezar este grave problema. Y si se agregan los embarazos precoces en niñas desde los 14 años en estas zonas de pobreza, lo que hay es una verdadera bomba de tiempo. Aparte de tomar control desde el embarazo, las autoridades (Minsa, Meduca y Mides), también tienen que hacer correctivos respecto a la natalidad en estas zonas. La paternidad irresponsable es uno de los problemas, por lo que bien vale hacer ese control de la natalidad desde los hombres. En pocas palabras, hay que tomar control de la educación desde el hogar y también ver muy de cerca el tema de la natalidad, sobre todo en las zonas más de pobreza y pobreza extrema. No hacerlo es irresponsable y eso es lo que hemos sido hasta hoy.