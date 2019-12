Los 20 años del Canal

Panamá cumple 20 años de administración del Canal. ¡Y los logros se notan! Hoy, los panameños disfrutamos de aportes sustanciales en dividendos, pero muy poco se sabe qué se hace con ese dinero. Los sucesivos gobiernos prefieren que el dinero vaya a la caja común, donde no se distingue si la inversión es para un hospital, una carretera o una escuela, de sobreprecios, subsidios o al bolsillo de bribones. Es imperativo entonces, distinguir en qué se usa el dinero del Canal, porque significa, además, que la lucha de todas las generaciones en la recuperación de este bien, es tangible y se puede ver. Los Ascanios y los Morenos estarían muy contentos, por ejemplo, por ver unas escuelas construidas con fondos del Canal y que lleven sus nombres. ¿Por qué no construir un hospital en Bocas del Toro con esos fondos y se le dé el nombre de Omar Torrijos? Los 20 años de administración del Canal representan un gran hito, sobre todo para una nación Latinoamericana cargada de prejuicios respecto a la poca eficiencia y responsabilidad que la caracteriza en otros quehaceres del manejo de la cosa pública. Y no solo ha sido el manejo del paso responsable de los buques, sino que también los panameños ampliamos ese Canal y logramos que el mundo nos colocara en un sitial especial. Panamá es de por sí una potencia marítima, ahora tenemos que replicar el éxito del Canal a toda la administración pública. Felicidades a todos esos hombres y mujeres que han logrado este hito, pero sobre todo felicidades al pueblo panameño por hacer del Canal una empresa eficiente como las mejores del mundo.