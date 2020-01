Los gobiernos tienen que trabajar por el bienestar de sus sociedades. Esta es la razón de gobernar. Ese bienestar se traduce en educación de calidad, seguridad, salud, transporte y planes de retiros decentes. Los planes de retiro en otras latitudes son tan buenos que los jubilados buscan los mejores lugares del mundo para vivir y justo en Panamá queda uno de ellos. Pero ¿por qué los gobiernos no cumplen con estas responsabilidades? La razón es porque se los hemos permitido. Sin embargo, esto no debe seguir así y hay que hacer un cambio para mejor. Ese cambio empieza con la planificación del país; tener claro hacia dónde vamos. La distorsión actual es incongruente, porque Panamá es un país medianamente caro, como varios en Europa o estados de Estados Unidos. ¡Cuidado que una residencia es más cara en Panamá que en el propio Estados Unidos! Pero lo que gana la gente no se compensa con el costo de la vida. Y no se trata de salario mínimo; se trata de productividad. En esa planificación, Panamá tiene que empezar a producir para exportar, porque los sucesivos gobiernos nunca se preocuparon por eso y peor aún, hemos regalado la exportación de algunos servicios como las offshore. Pero aún podemos exportar no solo banano o café; también puede ser agua dulce… Podemos instalar un campo de ensamblaje de autos, etc. Ha llegado la hora de que Panamá duplique sus 21 mil dólares de ingreso percápita y empiece a trabajar por el bienestar general de la población y no más retiros de miseria. ¡Así de simple!