Eficiencia 1, 2, 3...

Hay procesos en la gestión pública que se pueden hacer de forma ágil y sin mayores demoras. Solo necesita el impulso, desde la cabeza, para que la maquinaria se mueva. Para muestra un botón: Sacar placa era todo un trauma, pero con unos movimientos que hizo la Alcaldía de Panamá en el período de Blandón, el proceso se agilizó de manera astronómica. El problema de la falta de eficiencia en el engranaje gubernamental es tan serio que cuesta millones de dólares al país, aunque no lo parezca. Se pierde tiempo y el tiempo es dinero. Sin embargo, resolver el problema no requiere de inversión alguna, sino solo de la determinación de los jefes para que las cosas se hagan rápido y bien. Lo inexplicable de esta costumbre de hacer las cosas en cámara lenta, también se registra en algunas empresas. Bancos y comercios que tienen una fila enorme y solo ponen dos cajeros; empresas distribuidoras, cuyos procesos de instalación de energía eléctrica toman horas solo en hacer filas para la entrega de documentos… Hay otras empresas e instituciones que sorprenden con la eficiencia y resuelven los casos hasta en línea. El Ifarhu ha mejorado enormemente, por ejemplo, y eso hay que resaltarlo. La eficiencia es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier país y lo mejor es que no requiere de presupuesto. En ese sentido, el Gobierno tiene que ir midiendo qué institución no es eficiente y allí mismo puede determinar quién no sirve. ¡Así de simple!