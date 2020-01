Mientras hay quienes se entretienen con el nombre del proceso constituyente en marcha, unos quieren paralela, otros reformas, otros originaria, la realidad es que Panamá entró en un cambio para elaborar un nuevo Contrato Social. Este proceso constituyente, que su organización está en manos del PNUD por decisión del actual Gobierno, debe aprovecharse para hacer los cambios necesarios para que Panamá alcance su grado de desarrollo. Hay cuestiones claves que debemos entrar a debatir como por ejemplo, la elección de los diputados y aquí puede derivarse a si establecemos dos cámaras; cómo investigar y juzgar a los magistrados y diputados y si ensayamos la segunda vuelta electoral, etc. Sin embargo, lo primero que hay que fijar es qué país queremos, mirarnos en lo que han hecho sociedades más exitosas como la nórdica y emular muchas de sus experiencias. En el mundo se han registrado decenas de cambios constitucionales en los últimos 25 años, muchos de ellos en países latinoamericanos. ¿Cuáles son los que han sido exitosos? De Latinoamérica no hay que mirar, porque persisten con el sistema presidencial que no ha dado resultado en ninguno de los países. Entonces ¿por qué no ensayar con sistemas más exitosos como el parlamentario? Muchos plantean, empero que Panamá no tiene una sociedad como la nórdica, pero cuando aquí se emuló el centro financiero como Suiza tampoco los panameños eran suizos y sin embargo, el centro financiero fue exitoso. Demos el cambio, pero pensemos en grande. ¡Así de simple!