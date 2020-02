Lo importante es el debate

Si algo beneficia la polémica propuesta de la Cámara de Comercio de que se abran las profesiones reservadas para panameños, para que entren profesionales extranjeros, es que el tema entró en debate. Y es que la discusión es en doble vía, porque ahora también se cuestiona a los empresarios panameños. El asunto, empero, no hay que verlo sobre cuánto me afecta o me beneficia, sino en qué podemos lograr acuerdos entre todos los sectores. Lo primero que tiene que hacerse es definir en qué somos competitivos y desde allí y en conjunto, apuntar los tiros. Es ilógico pensar que Panamá puede ser competitivo en la fabricación de perfumes, por ejemplo, pero sí podemos serlo como una verdadera plataforma logística. En materia agrícola, la producción de piñas, sandía, melones, es fundamental, porque tenemos la gran ventaja de que esas frutas son de extraordinario valor por su dulzura y consistencia, pero poco logramos si lo que exportamos son unos pocos contenedores solamente. Nuestra agua dulce es exquisita, ¿por qué no sacamos provecho exportándola? Si nuestro país es muy propicio como centro financiero, entonces luchemos para salvar este servicio y fortalecerlo, en lugar de que desaparezca. El debate entonces debe girar sobre qué tipo de profesional necesitamos y qué inversiones tienen que hacer nuestros empresarios, donde seamos competitivos, para traer riqueza para el país. La discusión no debe quedar solo en descalificativos y en redes; debe ser un asunto, incluso, que analice la Concertación Nacional.