El mundo está en una metamorfosis que sin duda, al terminar esta, no será igual al que se conoce actualmente. La salida de Inglaterra de la Unión Europea, el desarrollo de la energía eléctrica y su uso para la movilización vehicular, la transformación de las telecomunicaciones y la aparición de extrañas enfermedades (coronavirus), son parte de estos cambios que empezaron a reflejarse ya. En pocas palabras, en solo una década, los cambios serán infinitamente más dramáticos que los que han provocado las redes sociales desde su aparición este milenio. ¿Cuál es el camino de Panamá? No hay tiempo para seguir en equivocaciones y nuestra obligación es sentar las columnas vertebrales que sostendrán esa estructura política, social y económica que nos regirá la próxima centuria. No es posible seguir con el modelo actual, donde solo florece la corrupción de todos los sectores: Gobierno, empresa privada y funcionariado. Panamá es un país extremadamente pequeño que tiene la oportunidad de ser un gigante en ese nuevo mundo que está naciendo. Somos un país geográficamente bien situado y ese valor estratégico no solo es para cruzar barcos, sino para las telecomunicaciones y las conexiones aéreas, pero debemos abrirnos al mundo. Tenemos que crear una oficina de Planificación que nos haga ese mapa estratégico del futuro, de manera que nada nos agarre de sorpresa. Es oportuno que esa oficina de Planificación cuente con la participación de todos los grupos, porque lo que no debe permitirse es que la estrategia se cambie con cada Gobierno. Lo prohibido es fallar.