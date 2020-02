La crisis de Venezuela no es solo la crisis de ese país; es la crisis de toda la región. Hasta ahora se han ensayado múltiples proyectos para lograr la reconciliación del pueblo venezolano, pero no ha servido de nada. En ese sentido, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha propuesto una salida muy lógica y se trata de reactivar el Grupo de Contadora para atender el caso de Venezuela. Y es que el Grupo Contadora, que se creó el 7 de enero de 1983, fue el que logró la paz en Centroamérica y contó con el apoyo del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas. “... Uno de esos temas que preocupa a todos es el tema Venezuela, y lo que hoy planteo es que tenemos que buscar otros caminos para resolver el problema de Venezuela, porque —diría Einstein— que si seguimos haciendo las mismas cosas no vamos a tener otros resultados. Todo lo que se ha hecho hasta ahora no sirvió para alcanzar un resultado mejor. Y en ese sentido, a todos los líderes de Europa les he planteado que Europa tiene que concentrar sus esfuerzos en Contadora para que Contadora reviva y trate de buscar una solución distinta. Hoy (por el jueves) a la mañana hablé con (Josep) Borrell (alto representante para la Política Exterior de la UE), hablamos del tema y quedamos en ver cómo podemos unir esfuerzos para trabajar allí”. La propuesta de Fernández es una salida muy inteligente, que debe ser apoyada por Panamá. Lo importante es lograr la reconciliación de Venezuela y que la región vuelva a su estabilidad.