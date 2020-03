Con esta crisis por el coronavirus, es indudable que la economía familiar se verá muy afectada. Los miles de trabajadores, en especial los del ámbito privado, se verán afectados hasta por despidos, porque si la empresa no produce, la lógica dice que tampoco tendrán para pagar las planillas. Esta situación pone en aprietos la economía familiar y será un ciclo que el Gobierno tiene que intervenir. Se trata de cuantificar, por un mínimo de cuatro meses, el efecto de ese grave problema. La electricidad, el agua, el teléfono, internet, etc. Los préstamos bancarios hipotecarios, de tarjetas, personales; los préstamos a financieras, los de autos, los agrícolas, etc. En fin, esto no lo vemos estos días, pero el mayor impacto se tendrá desde abril en adelante. Países como Alemania y Estados Unidos, han optado por apoyar la pequeña y mediana empresa y a los miles de personas que no tienen trabajo. Si bien es una medida en países grandes y con economías fuertes, Panamá tiene que ver cómo mitiga este impacto que el coronavirus producirá en la economía familiar y por ende, en el país. No hay algo que impacte más la salud de una persona que no saber cómo lleva comida a su casa, paga sus deudas y cubre su alquiler o hipoteca. Ya el Gobierno cuenta con el apoyo de los líderes políticos respecto al combate al coronavirus. Debe pedir también su apoyo sobre estas medidas económicas que hay que aplicar, porque no se debe descuidar la economía familiar.