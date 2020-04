Un bloque efectivo

El mundo después del coronavirus no será igual y geopolíticamente cambiará. Panamá, por pequeña que sea, tiene una importancia en ese nuevo mundo y es aquí donde el país debe aprovechar la oportunidad. Pero también necesita aliados estratégicos y es oportuno actuar en bloque. La idea de Bolívar de la Gran Colombia tiene sentido en los tiempos de coronavirus. En el caso particular actual, ese bloque regional pudieran integrarlo el Ecuador, el Perú, Colombia y Panamá, dejando para el futuro Venezuela, cuando resuelva sus problemas internos. Pero todos estos países unidos, como lo hiciera en su momento la Unión Europea, pueden catapultarse en ese nuevo mundo que se conformará. Hasta ahora, Panamá ha actuado con el bloque regional centroamericano, pero no hay comparación si el presidente Laurentino Cortizo promueve ese bloque regional con los vecinos del sur. Todos, en conjunto, haríamos una potencia económica, científica y de defensa muy poderosa, necesaria e inteligente. Hay que pensar en grande y aprovechar la coyuntura que ha abierto el coronavirus. Ese bloque de la Nueva Granada actual permitiría un gran auge económico para todo este conjunto de países y podríamos negociar con mucha fuerza con las otras potencias ya existentes. Hay que mirar con luces largas y salir del pensamiento escuálido. ¡Así de simple!