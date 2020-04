Resucitando valores

Hace cuatro meses, mientras la sociedad en todo el mundo celebraba, entre otras cosas, la Navidad y la llegada del nuevo año, nadie imaginó siquiera que hoy estuviera confinado en su casa, con su familia, expectativo por el desenvolvimiento de un virus que se hizo amo y señor del planeta. La situación, empero, hay que analizarla con la profundidad que requiere. Y es que justo en este momento el mundo católico conmemora la Semana Mayor, que culmina este domingo de Resurrección, religión que profesa la mayoría de los panameños. Muchos de esos creyentes, sin embargo, lo son de los dientes para afuera, porque mientras se dan golpes de pecho sobre los mandamientos, en la práctica hacen todo lo contrario. Y para nadie es un secreto cómo abundan los usureros, cómo se abandona la familia por el dinero, cómo se desprecia al prójimo, cómo se envidia al competidor, cómo se atracan las arcas del Estado… El virus ha obligado a reflexionar sobre todos estos males y vicios de esta sociedad y no hay duda de que el mensaje es claro: ¿de qué sirve el dinero, si no puede comprar la vida? Que lo más importante no es hacer negocios, sino convivir con la familia. Que los verdaderos amigos son contados y que no importa cuánta fortuna tiene, si el mismo respirador que salva a un indigente, es lo que puede salvarle la vida a un rico. Con este virus queda demostrado que la naturaleza tiene su forma de desintoxicarse y no hay duda de que tendremos otro mundo después del COVID-19. Esperemos que este domingo, cuando culmine la Semana Mayor, en la mayoría de los panameños haya resucitado la solidaridad, la bondad, el amor y la paz…