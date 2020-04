Esta cuarentena ha volcado las cosas de una manera tan dramática que nadie jamás imaginó. En el plano panameño, las experiencias demostraron cómo los sucesivos Gobiernos permitieron que avivatos crecieran como el COVID-19 y ahora se han convertido en un verdadero dolor de cabeza. Los importadores de alimentos abusaron de la sociedad con precios tan astronómicos que ni los alemanes pagan eso en sus supermercados. Los vendedores de libros escolares que se llenaron los bolsillos y las escuelas que no aceptaban el uso del libro virtual, porque se rompía el negociado. Los vendedores de medicamentos, cuyos precios son tan abismales que son tres veces más caros que en Estados Unidos. Los generadores de electricidad que tienen precios tan exorbitantes que hacen quebrar a cualquiera. El Gobierno de Laurentino Cortizo tiene la oportunidad de resolver esto. Ahora que tiene una mesa económica trabajando, no se espera menos de ellos, sino que traigan la receta de cómo ir acabando con los monopolios y oligopolios que causan las distorsiones del mercado panameño y encarecen los productos. Igualmente, cómo se va reduciendo el tema de los subsidios tanto de abajo como arriba, porque el país no avanza si sigue manteniéndolos. Es hora de repensar el país y no se puede seguir manteniendo grupitos por encima de la mayoría de la sociedad. No hacerlo provocará un desbordamiento social, porque nadie está dispuesto a seguir tolerando abusos. ¡Así de simple!