El riesgo de Panamá

Panamá, al igual que la mayoría de los países del mundo, está siendo muy golpeada en su economía por el coronavirus. Pero ese no es solo el problema. El país se bate en una lucha por el poder que ha roto la unidad de los panameños. Las confrontaciones son tan viscerales que están arrastrando a Panamá a un riesgo más grande que el coronavirus, al punto que podríamos perder el grado de inversión por la inestabilidad política. Lo peor es que, en medio de este conflicto, hay quienes pescan en río revuelto y están intentando tomarse las estructuras de Gobierno, para controlar el poder y saciar sus apetitos. Panamá no merece esto y en lo que el país debe concentrarse es en salir de la mejor manera de esta pandemia y no dividido, como algunos están promoviendo. Es hora de que el presidente Cortizo saque su firmeza y demuestre que “no está hecho con leche condensada”, porque de continuar creyendo que puede quedar bien con todo mundo, al final quedará mal con todos. Ejerza el poder como debe ser. Sea justo y solidario, pero no ceda a presiones de grupos que solo buscan saciar sus apetitos personales. El país es de todos los panameños y gobernar bien es luchar por el bien de todos, no para un sector que es el que ha mantenido y promovido la desigualdad social que nos golpea hace años. Señor Cortizo, amárrese bien los pantalones y gobierne para el país, no para un grupo empresarial particular. Hágalo con justicia social, con ecuanimidad y con decencia y no se deje arrastrar por intereses insaciables. ¡Así de simple!