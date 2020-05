En la lista europea

Europa tiene vicios muy serios. La corrupción es común en países que se venden como honorables. España, Italia, Francia… La meca de actos corruptos y saben cómo se corta el bacalao en sus actos en otros países. Panamá es un país que se ha levantado a pulso. Hemos crecido y, pese a las diferencias internas, nos estamos haciendo sentir. Eso parece que lo resiente la Unión Europea que vuelve a colocar a este país en una de sus aberrantes listas. Esta vez en la lista de países que no controlan el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¡Absurdo! Panamá ha cooperado con la OCDE, con la Unión Europea y ha aceptado sus condiciones para salir de las listas. Pero la Unión Europea, no importa cuánto Panamá le cumple, de todos modos la incluye en listas. La lectura de este proceder europeo lleva a interpretar que no importa cuánto Panamá cumpla, porque le inventarán otra lista. Panamá debe tomar esta decisión como un punto final y actuar con firmeza. Inglaterra hace poco se desligó de la Unión Europea y ese es nuestro camino a seguir. Debemos empezar a trabajar directamente con los ingleses, porque esa será nuestra alianza para tratar con Europa. Si la Unión Europea actúa de forma tan absurda, Panamá no tiene por qué seguir su juego. Tenemos que hacer de Inglaterra nuestro gran aliado, más ahora que el mundo atraviesa por esta metamorfosis con la pandemia viral. El futuro no es Europa, el futuro es Inglaterra y a través del pueblo inglés, es que debemos tratar con Europa. Si no nos damos a respetar, Europa nos seguirá humillando. No lo permitamos. ¡Así de simple!