Conservar los empleos

Panamá y el mundo, atraviesan una situación inédita. El trabajo es un aspecto muy afectado, pero para reactivar la economía, lo más inconveniente es reducir los empleos. En ese sentido, lo más recomendable es que las empresas y el Gobierno lleguen a acuerdos para reflotar la economía. En el caso de los empleos, lo más conveniente es condicionar ayudas económicas a las empresas que se comprometan a no despedir trabajadores por la crisis. También se debe permitir que las empresas afectadas puedan poner a todo su personal a media jornada, esto es que vayan solo cuatro horas al día (sin teletrabajo); ocho horas, pero con día de por medio de asistencia o de semanas intercaladas. Se puede combinar lo anterior con teletrabajo (para bajar los costos de desplazamiento y alimentación de los trabajadores) cuando se pueda, siempre y cuando la empresa compense el uso de wifi casero y dote de los equipos informáticos, en caso necesario. Hay que ser creativos y comprender que las soluciones a los retos de esta “nueva normalidad” no son las “recetas de antaño”. No es lo mismo una empresa con pérdidas en un mercado saludable, en donde la teoría clásica indica reducción de costos, que una situación de contracción general, en donde se necesita estimular a toda la economía para que todos salgan a flote. En ese caso, hay que conservar la mayor cantidad de empleos y canalizar dinero a través de personas y empresas; no a través de los bancos, cuya mentalidad induce a “guardar” en momentos de crisis. ¡Así de simple!