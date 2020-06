El sábado, el mundo contempló otra hazaña de los seres humanos, a través de un soñador como Elon Musk, quien entra en la exclusiva liga de conquistadores del espacio exterior, donde solo figuran países como Estados Unidos, Rusia y China. Ahora se suma la compañía de Musk, SpaceX, fundada en 2002 que, con su nave Crew Dragon, llevó exitosamente a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. El sueño de Musk, empero, ha estado lleno de obstáculos y vicisitudes desde su natal Sudáfrica. Su padre lo llamó idiota y le pronosticó que no haría nada con su vida, pero Musk se abrió paso, paso que logró gracias a los libros. En síntesis, la lectura llevó a Musk a las estrellas y es eso lo más importante en cualquier sociedad que se disponga a triunfar. Panamá ha batallado por décadas con un sistema educativo imperfecto que no conduce a nada y que hay que modificar. Muchos son los gobernantes que prometen hacer esos cambios y gastan millones de dólares, cuando el cambio es simple, solo hay que volverlo moda. ¡Hay que enseñar a leer, sumar y restar y sobre todo a pensar! Esto significa que las materias básicas para inspirar a los Elon Musk panameños son gramática, aritmética y lógica. No hay que inventar la rueda, solo poner manos a la obra y con eso muchos panameños, pobres y ricos, podrán llegar a las estrellas. ¡Así de simple!