En el Día de los Océanos

Dos grandes océanos rodean Panamá. Esa bendición de la naturaleza nos coloca como una tierra geopolíticamente importante… Pero ¿qué hacemos los panameños por agradecer a los océanos? Lo cierto es que no somos quizás conscientes del valor que dan los océanos a Panamá y por eso tratamos con desdén la naturaleza. “Los océanos y los mares nos conectan y son nuestro sustento. En su seno albergan una gran diversidad biológica y constituyen una defensa vital frente a la emergencia climática que sufre el mundo entero”, dice el secretario general de la ONU, António Guterres. Y es que es así, pero muchos panameños no lo comprenden y en lugar de ayudar a mantener océanos saludables, los atiborran de plástico, latas, carrizos, colchones y cuanta basura encuentren. ¿Qué sería de Panamá sin los océanos? De salida, no habría Canal, el eje motor de nuestra economía. Tampoco estaríamos en capacidad de albergar la conectividad que hoy poseemos y no solo de pasajeros y carga, sino tecnológica. Hoy, es el Día Mundial de los Océanos y los panameños debemos reflexionar sobre lo que hacemos por estas grandes masas de agua que nos conectan con el mundo. Pero que esa reflexión nos lleve a ser conscientes del daño que hacemos y nos haga cambiar para bien; cambiar para agradecer a la naturaleza y motivarnos a que desde nuestros hogares hagamos mucho, empezando en cómo disponemos de nuestra basura, pues desde casa empieza la protección de nuestros océanos. ¡Así de simple!