Las comparaciones son necesarias, porque permiten tener ejemplos de lo que ha pasado o pasa en otras latitudes. El caso del colapso del programa de Invalidez, Vejez y Muerte y la inminente reforma a la ley de la Caja de Seguro Social son una gran oportunidad para repensar las jubilaciones de los panameños. Y es que, en Panamá, las personas no se quieren jubilar, porque lo que reciben no alcanza para vivir. Los europeos, canadienses, etc, que se jubilan pueden aspirar hasta vivir en paraísos con sus pensiones. ¿Por qué los panameños no tenemos jubilaciones de calidad? Para lograrlo necesitamos los panameños, cambiar nuestra relación con la Caja. ¡Necesitamos aportar más! Pero lógicamente para aportar más, tenemos que ganar más y para ganar más, tenemos que producir más. En pocas palabras, se trata de una gran oportunidad que tenemos los panameños para cambiar las cosas y aspirar a jubilaciones de calidad. En este sentido, el ahorro es un factor importante y es aquí donde tenemos que trabajar. La Caja debe convertirse en una gran empresa de ahorros, donde el asegurado apueste por tener una jubilación de calidad después de 25 años de cotización. Que cada semestre, se le presente al asegurado un informe sobre lo aportado, de manera que sienta la presencia de la Caja como parte suya. Lo que no debemos hacer es exigir mayor cotización, para jubilarse con menos de lo que se recibe hoy. ¡Así de simple!