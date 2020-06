Irrespeto inaceptable

El presidente de la República de Panamá, al asumir el cargo, es la máxima autoridad de la nación y como ciudadano y como gobernante de nuestro país merece el respeto de todos los asociados. De allí que cualquier conducta que atente contra la dignidad del mandatario o se dé un comportamiento que afecte la majestad del cargo, recibe de inmediato el rechazo de todos los asociados conscientes y sin distingo de posición política. Por lo expuesto, en la sociedad panameña se percibe un profundo malestar ante el irrespeto de que ha sido víctima el presidente por parte la banca nacional, al engañarlo vilmente y asegurarle que tenían un compromiso para extender la moratoria hasta fin de año, pero salirse ahora con el argumento de que no habían firmado un acuerdo con el Ejecutivo. Esta afirmación causó de inmediato un malestar general, porque se ve la intención de no cumplir con ese anuncio que se hizo recientemente en cadena nacional a todo el país. Con ese comportamiento irresponsable de la banca se demuestra una conducta preocupante y poco seria. La Asamblea Nacional ha hecho bien en establecer por ley el acuerdo que los banqueros se negaban a reconocer, aduciendo que no había nada escrito. Sin embargo, las autoridades también deben buscar los mecanismos para que se cumpla no solo con la moratoria, sino también con lograr rebajar los intereses de los préstamos, como se ha hecho en otros países. ¡Así de simple!