La estupidez humana

En la sociedad panameña se acrecienta un malestar por la impotencia. Una situación inesperada ha atacado al mundo y nos ha confinado en casa. La impotencia por el miedo a salir, por no poder generar recursos económicos, por no poder viajar y hacer todo lo que se hacía antes de la pandemia. Y, como si fuera poco al encierro y a ese desespero, todos los días esta sociedad es bombardeada con información contra el capitalismo, contra el comunismo, contra el gluten, contra el Gobierno y los supuestos actos de corrupción en la que se afirma que avivatos usan la pandemia para hacer negocios. Es entendible el desespero y hasta el bombardeo mediático. Lo que no es entendible es el descaro de la bancada oficialista de reunirse en un restaurante que debería estar cerrado, para escoger sus candidatos para postularlos a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Esto no puede considerarse sino un acto de estupidez humana, porque denota indolencia, superioridad y vileza. Los responsables no solo deben ser sancionados ejemplarmente, sino que deben pedir perdón por su fechoría. Y es que no debe llamarse de otra manera. Su actitud amargó más la ya delicada situación por la que atraviesa la sociedad y los diputados ahora encendieron la chispa de la rebeldía y han estirado la frustración ciudadana. El repudio es poco; necesitamos el accionar judicial y rápido, porque nadie puede estar por encima de la Ley. ¡Así de simple!