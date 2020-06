Una ventana de oportunidad

Sabemos ya que, para pasar del punto A al C, hay que atravesar el punto B. Que el punto B es el que aglutina todos los factores e intereses que impiden el paso hacia el desarrollo, porque salvaguardan el “statu quo” que es el que les permite apoderarse de la riqueza nacional. El punto B es el que aglutina las mafias empresariales, las gremiales, sindicales; la corrupción en su máxima expresión… Sin embargo, el coronavirus ha llegado y no solo tiene en jaque a Panamá, sino al mundo entero. Pero el coronavirus lo que hace es cambiar hábitos, costumbres; cambia la forma de trabajar, de hacer negocios, de ver la vida… El coronavirus abre una ventana de cambios que van desde la higiene hasta el uso de alta tecnología para hacer trámites tan simples como comprar y vender… El coronavirus está enderezando las sociedades y resaltando prioridades: familia, salud, educación, alimentos, naturaleza… Está resaltando los valores éticos y morales y también está exhibiendo a aquellos lobos con piel de oveja que se vendían como los más solidarios, pero en realidad son crueles y avaros… Es un hecho; las cosas no serán como eran antes de marzo. Es un antes y un después y la pandemia es como un purgante que está limpiando los vicios y errores que nos envenenan. Esta ventana que nos da el coronavirus es oportuna para vitaminar la nueva sociedad, una más justa, solidaria y con igualdad de oportunidades. ¡Así de simple!