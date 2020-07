La determinación francesa

No estamos en el Siglo XVIII, pero las condiciones políticas así se asemejan. En Francia, el rey Luis XVI era uno más de la pléyade de monarcas que gobernaba con toda clase de excentricidades y lujos, mientras la mayoría de su población pasaba hambre. De aquella época hasta hoy, han pasado varios siglos, pero de esa monarquía los diversos países latinoamericanos han transitado a lo que Jenofonte alguna vez denominó Plutocracia y que en Panamá el expresidente Guillermo Endara Galimany (q. e. p. d.) vaticinó que este país iba directo ella. Es decir, un Gobierno plutocrático, una sociedad gobernada o controlada por la minoría formada por sus miembros más ricos. El 14 de julio de 1789 se registra la “toma de la Bastilla”, la prisión en la que se encerraba a toda persona considerada peligrosa. Los prisioneros fueron liberados y ese acto valiente del pueblo francés fue la chispa de la Revolución francesa. El 14 de julio representa la liberación del pueblo francés y el nacimiento de los tres ideales que representan la República: Libertad, igualdad y fraternidad. Panamá necesita esa determinación francesa, porque tiene que liberarse de las mafias que controlan el país. Las mafias que impiden que el país avance hacia el desarrollo. Las mafias de los medicamentos, la de la energía eléctrica, la de los alimentos, la de los libros escolares, la de los combustibles, etc. Y no se trata de llevar a la horca a nadie, de lo que se trata es de que aquí florezcan, como en Francia, esos ideales que representan la República: Libertad, igualdad y fraternidad. Felicidades a los franceses en su día y a su gran determinación. ¡Así de simple!