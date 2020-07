Se sabe que la pasada administración puso toda clase de obstáculos para que la Ciudad de la Salud no culminara con éxito. Hoy, empero, la continuidad de la obra está sumergida en un laberinto de reclamos que no hace otra cosa que retrasar más esta monumental infraestructura. Ya es hora de que la empresa y la Caja de Seguro Social, antes que cualquier otra cosa, se pongan de meta el terminar la construcción o, como plantea el director del Seguro, que la empresa ceda el contrato a empresas panameñas, a fin de que la estructura empiece a usarse para atender pacientes. Lo que no debe hacerse es que la discusión sobre reclamos, válidos o inventados, sea lo que prime en esta obra y no así la culminación de la estructura, cuyo costo final terminará llegando a los mil millones de dólares. Flaco favor le hace a la española FCC mantener el retraso de esta obra, cuando hay investigaciones judiciales sobre las adjudicadas a esta empresa en el período 2009-2014 y que retratan el “modus operandi” de cómo se “ganaron las licitaciones”. De lo que se trata es de que los reclamos no sean lo prioritario, sino la culminación de la construcción. Que entre las partes prime la buena intención, porque cada día que pasa la obra no solo se necesita más, sino que nos cuesta más.