Hablar y hacer son dos cosas distintas. En Panamá hay varios partidos políticos constituidos y otra cantidad en formación. Sin embargo, basan su estrategia en atacar las políticas del Gobierno de turno, lo que demuestra de inmediato su pequeñez de visión. Se dedican a atacar cualquier proyecto, sin importarles que quienes pierden son la sociedad y el país. Esta es una práctica recurrente de cada Gobierno y también forma parte del caudal informativo de los medios de comunicación social. Durante cinco años se dedican a enredar la acción del Gobierno para que no haga y cuando se llegan las elecciones atacan al partido del Gobierno con que “no hizo nada”. ¡Absurdo! Los partidos políticos, más que hablar, tienen que hacer. Deben cambiar de visión y fomentar la unidad del país más que su división. Si un Gobierno no hace, el que pierde es el país, no el presidente de la República. Si logra hacer, gana toda la sociedad. Los partidos políticos y los partidos en formación tienen que demostrar que lo podrán hacer mejor que el partido en Gobierno y es por eso necesario que su actuación, funcionamiento y forma de trabajo se demuestren con hechos. La oposición no es solo criticar; es proponer. Por ejemplo, todos los años, los Gobiernos presentan un presupuesto. ¿Qué partido presenta una propuesta de presupuesto desde su Gabinete paralelo? ¿Cómo lo harían mejor, por ejemplo, con la inversión en educación? Nada se conoce de lo que proponen, solo la crítica vacía y así no avanza un país. Es por eso necesario que los partidos políticos y en formación tengan un cambio de visión. ¡Así de simple!