El ejemplo de la política

La Ciudad Hospitalaria y la Ciudad de la Salud son dos nombres de un mismo proyecto y en realidad, fue lo único que cambió en cinco años en lo que debiera ser, hace rato, el nuevo centro hospitalario del país. El proyecto se contrató a poco más de 500 millones de dólares, pero se paralizó en el Gobierno pasado, so pretexto de una serie de fallas; por ejemplo, que usaban un material diferente al bloque de arena para las paredes. Sin embargo, lejos de subsanarse y continuar, la empresa contratista se vio paralizada en su trabajo que nunca avanzó. Por el otro lado, el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, que sería mudado al nuevo complejo, siguió en franco deterioro y los asegurados pasando problemas. El problema es mayor por el tiempo invertido, el dinero pagado y todo lo que rodea a los efectos de la paralización de una obra de esta naturaleza. En pocas palabras, la paralización de la Ciudad Hospitalaria o Ciudad de la Salud, lo que ha causado no es un efecto a los supuestos corruptos, sino a los asegurados y cotizantes de la Caja de Seguro Social que han pagado millones de dólares por una obra que lleva diez años sin terminarse. Ahora, tanto la empresa contratista como el Gobierno, tienen que llegar a un acuerdo cuanto antes, porque el país no puede ni debe seguir perdiendo dinero en esta magna obra, que es ejemplo de la estupidez política. ¡Así de simple!