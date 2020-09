Panamá hacia el desarrollo

Muchos se preguntan cuál es el camino, cómo se llega al desarrollo. La respuesta es simple; hacerlo es el problema. La primera decisión que debemos tomar como sociedad es poner la meta y la fecha y en eso no hay nada hoy. Pregunte a cualquier dirigente y partido políticos y al mismo Gobierno si la tienen. Pero Panamá puede alcanzar el grado de desarrollo si lo propone como meta y en una década como mínimo. Ahora que se va a reunir la sociedad en el denominado “Acuerdo del Bicentenario”, la meta tiene que ser lograr el grado de desarrollo en el 2030 o 2035, por ejemplo. Y Panamá funciona a la perfección cuando se establece metas. Lo hicimos cuando decidimos independizarnos de España en 1821, cuando decidimos separarnos de Colombia en 1903 y cuando decidimos recuperar el territorio nacional y entrar en la Zona del Canal. Luego de la reversión de la vía acuática, lo único que hemos tenido como meta han sido la ampliación del Canal y tener un metro. Lograr el grado de desarrollo requiere que el país se concentre en la educación, la industrialización y que el ingreso per cápita sea robusto, por arriba de los 21 mil dólares anuales y de forma homogénea en toda la sociedad. Craso error cometemos si no nos ponemos metas. Tenemos que ponernos metas y que estas se divulguen con claridad a la sociedad. Estamos a tiempo y podemos hacerlo. Solo falta decisión de parte de todos los actores de nuestro Panamá. ¡Así de simple!